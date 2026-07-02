Украина готовится к новым истребителям: в Воздушных силах раскрыли, когда Gripen поднимутся в небо

Украинские летчики уже начали подготовку к эксплуатации шведских многоцелевых истребителей Gripen. В Воздушных силах отмечают, что этот процесс стал очередным шагом в долгосрочном усилении боевой авиации, а первые полеты на новых самолетах могут состояться уже в следующем году.

Истребители Gripen. Фото: из открытых источников

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что именно Gripen считается одним из наиболее подходящих для Украины западных истребителей благодаря сочетанию боевых возможностей, простоты эксплуатации и относительно невысокой стоимости обслуживания.

По его словам, шведские самолеты способны эффективно работать даже с взлетно-посадочных полос различного качества, что особенно важно в условиях войны. Еще одним преимуществом является экономичность. Стоимость одного летного часа Gripen значительно ниже, чем у американских F-16 и ряда других современных боевых самолетов, что делает их эксплуатацию менее затратной.

Игнат подтвердил, что украинские пилоты уже проходят обучение на истребителях версии Gripen C/D, которые ранее находились в эксплуатации. Именно эти самолеты Украина должна получить в первую очередь. Если подготовка будет идти по графику, первые украинские экипажи смогут начать полеты уже в начале 2027 года.

Кроме того, между Киевом и Стокгольмом уже достигнуты договоренности о поставках с 2029 года более современных Gripen E. Такой поэтапный переход позволит летчикам быстрее адаптироваться к новой технике. В Воздушных силах также рассчитывают, что аналогичный путь сотрудничества с Украиной может выбрать и Франция, предложив свои истребители Rafale.

В ВСУ подчеркивают, что сроки поставок не выглядят слишком отдаленными. Война продолжается уже пятый год, поэтому Украина должна одновременно решать текущие задачи и закладывать основу для развития своих Воздушных сил на годы вперед.

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