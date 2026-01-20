Україна готується до найгіршого сценарію атак РФ: про що попередив Зеленський

Україна змушена готуватися до найгіршого сценарію масованих дронових атак з боку Росії та різко нарощувати виробництво засобів перехоплення. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого посилення повітряного терору з боку РФ.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, ще з минулого року Росія планувала вийти на рівень застосування до тисячі ударних безпілотників на добу, однак наразі таких показників не досягла.

"Середня кількість у них була близько 250 дронів на день. Зараз я бачу приблизно 350 – це їхні реальні можливості. Але ми маємо рахуватися з найгіршим сценарієм", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна повинна діяти на випередження. У разі різкого зростання кількості атак держава має мати щонайменше подвійну перевагу в засобах перехоплення.

"Якщо росіяни можуть застосовувати тисячу дронів, у нас має бути мінімум два перехоплювачі на один “Шахед”", — заявив він.

За словами Зеленського, українське виробництво перехоплювачів уже досягло близько тисячі одиниць на добу. Водночас цього поки недостатньо для повного закриття повітряного простору. При цьому кількість перехоплювачів уже перевищує число підготовлених операторів.

"Сьогодні ключовий виклик – не виробництво, а люди. Перехоплювачів уже більше, ніж операторів. Нам потрібно масштабувати групи, мобільні підрозділи та підготовку персоналу", — пояснив президент.

Він додав, що це завдання добре відоме Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та поставлене новому міністру оборони Михайлу Федорову. Зеленський також зазначив, що нарощування спроможностей відбувається як за рахунок власного виробництва, так і в межах партнерських угод із міжнародними союзниками, які фінансують український оборонно-промисловий комплекс.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Володимир Зеленський заявив, що Росія є ворогом нашої держави, а тому участь України в будь-яких міжнародних форматах за присутності РФ виглядає вкрай проблематично. Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу для журналістів у WhatsApp, коментуючи ініціативу створення так званої "Ради миру" президента США Дональда Трампа.



