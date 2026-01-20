Украина готовится к худшему сценарию атак РФ: о чем предупредил Зеленский

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина вынуждена готовиться к худшему сценарию массированных дроновых атак со стороны России и резко наращивать производство средств перехвата. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о возможном усилении воздушного террора со стороны РФ.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По словам главы государства, еще с прошлого года Россия планировала выйти на уровень применения до тысячи ударных беспилотников в сутки, однако таких показателей пока не достигла.
Президент подчеркнул, что Украина должна действовать на опережение. В случае резкого роста количества атак государство должно иметь по меньшей мере двойное преимущество в средствах перехвата.
По словам Зеленского, украинское производство перехватчиков уже достигло около тысячи единиц в сутки. В то же время, этого недостаточно для полного закрытия воздушного пространства. При этом количество перехватчиков превышает уже число подготовленных операторов.
Он добавил, что эта задача хорошо известна Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и поставлена новому министру обороны Михаилу Федорову. Зеленский также отметил, что наращивание возможностей происходит как за счет собственного производства, так и в рамках партнерских соглашений с международными союзниками, финансирующими украинский оборонно-промышленный комплекс.
Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что Россия является врагом нашего государства, а потому участие Украины в любых международных форматах при присутствии РФ выглядит крайне проблематично. Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга для журналистов в WhatsApp, комментируя инициативу создания так называемого "Совета мира" президента США Дональда Трампа.