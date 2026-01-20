Украина готовится к худшему сценарию атак РФ: о чем предупредил Зеленский

Украина вынуждена готовиться к худшему сценарию массированных дроновых атак со стороны России и резко наращивать производство средств перехвата. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о возможном усилении воздушного террора со стороны РФ.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, еще с прошлого года Россия планировала выйти на уровень применения до тысячи ударных беспилотников в сутки, однако таких показателей пока не достигла.

"Среднее количество у них было около 250 дронов в день. Сейчас я вижу около 350 – это их реальные возможности. Но мы должны считаться с худшим сценарием", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина должна действовать на опережение. В случае резкого роста количества атак государство должно иметь по меньшей мере двойное преимущество в средствах перехвата.

"Если россияне могут применять тысячу дронов, у нас должно быть минимум два перехватчика на один Шахед", — заявил он.

По словам Зеленского, украинское производство перехватчиков уже достигло около тысячи единиц в сутки. В то же время, этого недостаточно для полного закрытия воздушного пространства. При этом количество перехватчиков превышает уже число подготовленных операторов.

"Сегодня ключевой вызов – не производство, а люди. Перехватчиков уже больше, чем операторов. Нам нужно масштабировать группы, мобильные подразделения и подготовку персонала", – пояснил президент.

Он добавил, что эта задача хорошо известна Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и поставлена новому министру обороны Михаилу Федорову. Зеленский также отметил, что наращивание возможностей происходит как за счет собственного производства, так и в рамках партнерских соглашений с международными союзниками, финансирующими украинский оборонно-промышленный комплекс.

