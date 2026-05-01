Україна готує технологічний прорив на фронті: на що буде зроблено ставку

Швидке впровадження штучного інтелекту у військовій сфері стає критично важливим чинником для виживання України у війні проти чисельнішого й оснащеного супротивника. Однак, до повної інтеграції таких технологій на полі бою може пройти ще кілька років. Про це повідомив високопосадовець у сфері ШІ Данило Цвок у коментарі Associated Press.

Дрони ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, штучний інтелект уже зараз допомагає українським силам утримувати позиції та водночас знижувати ризики для військовослужбовців. У країні активно розвивається оборонний техсектор – він налічує понад 2000 виробників та військових технологічних компаній.

Розробники зосереджені, зокрема, на створенні систем координації роїв дронів. Такі рішення дозволяють підвищити ефективність ударів та зменшити навантаження на операторів.

"Майбутнє – за автономними системами. ШІ автоматизує ключові елементи ланцюга поразки", — зазначив Цвок.

У перспективі штучний інтелект може стати основою так званого "мережевого поля бою", де різні види озброєнь діятимуть одночасно під управлінням єдиної системи аналізу ситуації. Це дозволить приймати рішення швидше за противника – фактор, який стає вирішальним.

За оцінкою чиновника, вже у найближчі 3-5 років можливе створення глибоко інтегрованих апаратно-програмних комплексів, здатних ефективно захищати лінію фронту.

При цьому не йдеться про повністю автономні "роботи-вбивці". Основна мета – посилення координації, прискорення прийняття рішень та тісніша інтеграція із західними партнерами. Фінансову підтримку цим розробкам надає, зокрема, Міністерство оборони Великої Британії.

Цвок наголосив: розвиток ШІ – це не лише перевага на полі бою, а й питання глобальної безпеки.

