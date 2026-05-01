Украина готовит технологический прорыв на фронте: на что будет сделана ставка

Быстрое внедрение искусственного интеллекта в военной сфере становится критически важным фактором для выживания Украины в войне против более численного и оснащённого противника. Однако до полной интеграции таких технологий на поле боя может пройти ещё несколько лет. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в сфере ИИ Даниил Цвок в комментарии Associated Press.

Дроны ВСУ.

По его словам, искусственный интеллект уже сейчас помогает украинским силам удерживать позиции и одновременно снижать риски для военнослужащих. В стране активно развивается оборонный техсектор – он насчитывает более 2000 производителей и военных технологических компаний.

Разработчики сосредоточены, в частности, на создании систем координации роев дронов. Такие решения позволяют повысить эффективность ударов и уменьшить нагрузку на операторов.

"Будущее – за автономными системами. ИИ автоматизирует ключевые элементы цепи поражения", — отметил Цвок.

В перспективе искусственный интеллект может стать основой так называемого "сетевого поля боя", где различные виды вооружений будут действовать синхронно под управлением единой системы анализа ситуации. Это позволит принимать решения быстрее противника – фактор, который становится решающим.

По оценке чиновника, уже в ближайшие 3-5 лет возможно создание глубоко интегрированных аппаратно-программных комплексов, способных эффективно защищать линию фронта.

При этом речь не идёт о полностью автономных "роботах-убийцах". Основная цель – усиление координации, ускорение принятия решений и более тесная интеграция с западными партнёрами. Финансовую поддержку этим разработкам оказывает, в частности, Министерство обороны Великобритании.

Цвок подчеркнул: развитие ИИ – это не только преимущество на поле боя, но и вопрос глобальной безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европа на пороге войны: какое место отведено для Украины.



