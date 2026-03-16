Україна готує "кошмар" для Москви: чому цього разу Путін приречений на поразку

Українські дрони дедалі частіше демонструють ефективність не лише на передовій, а й у глибокому тилу ворога. Такі результати досягаються завдяки особливому підходу до розробки, який дозволяє швидко адаптувати дрони під вимоги війни та постійно змінювати їхні технічні можливості.

Денис Штілерман, співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point, у коментарі для 24 Каналу пояснив, у чому полягає сильна сторона українських безпілотників. На його думку, саме ця перевага впливає на дальність польоту, точність ураження цілей та подальший розвиток дронів.

У Fire Point роблять ставку на безперервний цикл випробувань. Щодня перевіряють нові системи навігації, антени, двигуни, системи зв’язку та наведення. Такий підхід дозволяє швидко адаптувати кожен дрон до потреб фронту та постійно шукати ефективніші рішення.

"Ми ніколи не економили на R&D. Кожного дня проводимо мінімум чотири тестові польоти дронів. Перевіряємо все: навігаційні алгоритми, антени, прилади та системи наведення", – зазначив Штілерман.

Від початку платформа була розроблена максимально простою, що дозволило швидко нарощувати виробництво навіть без великої кількості висококваліфікованих фахівців. Поступово, коли команда здобула досвід, компанія перейшла до складніших рішень, що покращують характеристики без зупинки виробничого процесу.

Серед нововведень – модернізоване крило, яке одночасно дозволяє збільшити дальність польоту або посилити бойову частину. Завдяки роботі з композитними матеріалами дрони отримали більш ефективну аеродинаміку та збільшений об’єм палива, що практично вдвічі підвищує їхню автономність.

Окремо команда Fire Point працює над здешевленням систем навігації та вдосконаленням наведення. Використання технології map matching дозволяє дрону автоматично виходити на ціль, розпізнавати її та влучно уражати навіть уночі без дорогих антен.

