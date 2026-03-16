Украина готовит "кошмар" для Москвы: почему в этот раз Путин обречен на поражение

Украинские дроны все чаще показывают эффективность не только на передовой, но и в глубоком тылу врага. Такие результаты достигаются благодаря особому подходу к разработке, позволяющему быстро адаптировать дроны под требования войны и постоянно менять их технические возможности.

Денис Штиллерман, соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point, в комментарии для 24 Канала объяснил, в чем сильная сторона украинских беспилотников. По его мнению, именно это преимущество влияет на дальность полета, точность поражения целей и дальнейшее развитие дронов.

В Fire Point делают ставку на непрерывный цикл испытаний. Каждый день проверяют новые системы навигации, антенны, двигатели, системы связи и наводки. Такой подход позволяет быстро адаптировать каждый дрон к нуждам фронта и постоянно искать более эффективные решения.

"Мы никогда не экономили на R&D. Каждый день проводим минимум четыре тестовых полета дронов. Проверяем все: навигационные алгоритмы, антенны, приборы и системы наведения", – отметил Штиллерман.

С самого начала платформа была разработана максимально простой, что позволило быстро наращивать производство даже без большого количества высококвалифицированных специалистов. Постепенно, когда команда получила опыт, компания перешла к более сложным решениям, улучшающим характеристики без остановки производственного процесса.

Среди нововведений – модернизированное крыло, одновременно позволяющее увеличить дальность полета или усилить боевую часть. Благодаря работе с композитными материалами дроны получили более эффективную аэродинамику и увеличенный объем топлива, что практически вдвое повышает их автономность.

Отдельно команда Fire Point работает над удешевлением систем навигации и усовершенствованием наводки. Использование технологии map matching позволяет дрону автоматически выходить на цель, распознавать ее и точно поражать даже ночью без дорогих антенн.

