Російська влада не планує створювати окремі фонди для захисту підприємств паливно-енергетичного комплексу від атак безпілотників. Закупівлю необхідного обладнання для захисту компанії повинні забезпечувати власними коштами, заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, повідомляє The Moscow Times.

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За його словами, підприємства мають достатні ресурси, зокрема завдяки сприятливій зовнішньоекономічній кон'юнктурі, і можуть самостійно придбавати засоби пасивного та активного захисту, включно із системами радіоелектронної боротьби, лазерними установками та великокаліберним озброєнням. Витрати на захист допускається включати до собівартості продукції, що зменшує податкове навантаження.

Раніше глава Російського союзу промисловців і підприємців Александр Шохін пропонував уряду надати підприємствам можливість закуповувати не лише стрілецьке, а й потужніше озброєння, а також закріплювати за об’єктами резервістів для охорони. За його словами, компанії готові нести витрати, але потрібні цільові механізми фінансування, а не розрізнені закупівлі.

Тим часом атаки українських безпілотників завдали значних збитків. За даними Bloomberg, за січень–травень 2026 російські нафтопереробні заводи зазнали 38 атак, з яких 16 припали на травень — максимальний показник з початку війни. З початку року завантаження НПЗ скоротилося на 14% і залишається близько 20% нижче докризового рівня.

За даними Reuters, до середини травня було виведено з роботи потужності на 238 тис. тонн на добу, приблизно чверть всієї переробки. Це призвело до дефіциту палива та запровадження експортних обмежень на бензин і авіагас. Перебої з постачанням вже торкнулися щонайменше 15 регіонів РФ, включно з Москвою, Санкт-Петербургом та окупованими українськими територіями.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський правитель Володимир Путін заявив про готовність до переговорного процесу щодо завершення війни проти України та допустив можливість певних компромісів. Водночас він наголосив, що бачення Москви щодо майбутнього окупованих територій залишається незмінним.