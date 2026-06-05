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Российский бизнес прямо заявил о страшной измене Путина через Украину: что происходит

В январе-мае 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам, из которых 16 пришлись на май

5 июня 2026, 16:05
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Клименко Елена

Российские власти не планируют создавать отдельные фонды для защиты предприятий топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников. Закупку необходимого оборудования для защиты компании должны снабжать собственными средствами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает The Moscow Times.

Российский бизнес прямо заявил о страшной измене Путина через Украину: что происходит

Фото: из открытых источников

По его словам, предприятия имеют достаточные ресурсы, в частности, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, и могут самостоятельно приобретать средства пассивной и активной защиты, включая системы радиоэлектронной борьбы, лазерные установки и крупнокалиберные вооружения. Расходы на защиту допускается включать в себестоимость продукции, что уменьшает налоговую нагрузку.  

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагал правительству предоставить предприятиям возможность закупать не только стрелковое, но и более мощное вооружение, а также закреплять за объектами резервистов для охраны. По его словам, компании готовы нести расходы, но требуются целевые механизмы финансирования, а не разрозненные закупки.

Тем временем атаки украинских беспилотников нанесли значительный ущерб. По данным Bloomberg, за январь-май 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись 38 атакам, из которых 16 пришлись на май — максимальный показатель с начала войны. С начала года загрузка НПЗ сократилась на 14% и остается около 20% ниже докризисного уровня.

По данным Reuters, к середине мая было выведено с работы мощности на 238 тыс. тонн в сутки примерно четверть всей переработки. Это привело к дефициту топлива и введению экспортных ограничений на бензин и авиакеросин. Перебои со снабжением уже коснулись по меньшей мере 15 регионов РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и оккупированные украинские территории.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский правитель Владимир Путин заявил о готовности к переговорному процессу по завершению войны против Украины и допустил возможность определенных компромиссов. В то же время он подчеркнул, что видение Москвы по поводу будущего оккупированных территорий остается неизменным.

 



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