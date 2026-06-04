Путін видав термінову заву про мир в Україні: перші подробиці

Російський правитель Володимир Путін заявив про готовність до переговорного процесу щодо завершення війни проти України та допустив можливість певних компромісів. Водночас він наголосив, що бачення Москви щодо майбутнього окупованих територій залишається незмінним.

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Відповідні заяви пролунали під час його спілкування з представниками російських медіа. Коментуючи питання щодо Донбасу, Путін стверджував, що встановлення повного контролю над регіоном і потенційне укладення домовленостей з Україною не є взаємовиключними процесами.

"По-перше, одне іншого не відкидає — контролювати весь Донбаський регіон і укласти „угоду“ — не суперечить один одному", — сказав Путін, відповідаючи на запитання, чи хоче він контролювати весь Донбас або чи готовий укласти угоду.

Окремо російський диктатор знову згадав переговори, які, за його словами, відбувалися торік за участю президента США Дональда Трампа в Анкориджі. Путін заявив, що Москва нібито готова підтримати домовленості, які були напрацьовані під час цих контактів, однак наголосив на необхідності отримання згоди української сторони.

"Росія, безумовно, готова і хоче домовитися з Україною мирними засобами на базі Анкоріджу", — додав він.

Заяви Путіна прозвучали на тлі аналогічних висловлювань міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Раніше глава російського МЗС також посилався на зустріч в Анкориджі, стверджуючи, що під час переговорів 15 серпня минулого року Кремль погодився з пропозиціями, які нібито могли стати основою для припинення бойових дій та запуску політичного діалогу.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із черговою заявою щодо можливого завершення війни проти України, вкотре перекладаючи відповідальність за відсутність мирного врегулювання на західних партнерів. В інтерв’ю RT Arabic він стверджував, що Москва нібито була готова до переговорного процесу, однак відповідні ініціативи не отримали належної підтримки з боку Сполучених Штатів.