Российский правитель Владимир Путин заявил о готовности к переговорному процессу по завершению войны против Украины и допустил возможность определенных компромиссов. В то же время он подчеркнул, что видение Москвы по поводу будущего оккупированных территорий остается неизменным.

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Соответствующие заявления прозвучали во время общения с представителями российских медиа. Комментируя вопрос по Донбассу, Путин утверждал, что установление полного контроля над регионом и потенциальное заключение договоренностей с Украиной не являются взаимоисключающими процессами.

"Во-первых, одно другое не исключает — контролировать весь Донбасский регион и заключить "соглашение" — не противоречит друг другу", — сказал Путин, отвечая на вопрос, хочет ли он контролировать весь Донбасс или готов ли заключить соглашение.

Отдельно российский диктатор снова упомянул переговоры, которые, по его словам, происходили в прошлом году с участием президента США Дональда Трампа в Анкоридже. Путин заявил, что Москва якобы готова поддержать договоренности, которые были наработаны во время этих контактов, однако отметил необходимость получения согласия украинской стороны.

"Россия, безусловно, готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе Анкориджа", — добавил он.

Заявления Путина прозвучали на фоне аналогичных высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ранее глава российского МИД также ссылался на встречу в Анкоридже, утверждая, что во время переговоров 15 августа прошлого года Кремль согласился с предложениями, которые, якобы, могли стать основой для прекращения боевых действий и запуска политического диалога.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с очередным заявлением о возможном завершении войны против Украины, в очередной раз перекладывая ответственность за отсутствие мирного урегулирования на западных партнеров. В интервью RT Arabic он утверждал, что Москва якобы была готова к переговорному процессу, однако соответствующие инициативы не получили должной поддержки со стороны Соединенных Штатов.