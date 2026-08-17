Україна дістала сім найбільших хабів Wildberries у Росії: у США вказали на слабке місце Кремля

Українські Сили оборони продовжують бити по російській логістиці, яка має значення не лише для цивільної торгівлі, а й для економіки та інфраструктури подвійного призначення. За даними Інституту вивчення війни, від початку кампанії українські удари вивели з ладу сім із десяти найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії.

Удар по складах Wildberries. Фото: із відкритих джерел

Останній удар стався в ніч на 16 серпня. Українські сили атакували найбільший логістичний хаб Wildberries в індустріальному парку Коледіно поблизу Подольська Московської області. Площа об'єкта становить близько 250 тисяч квадратних метрів, а відстань до українського кордону – приблизно 420 км.

У компанії підтвердили наслідки атаки: на території об'єкта спалахнула пожежа, після чого Wildberries довелося перебудовувати частину своїх логістичних маршрутів.

Ще один удар стався в ніч із 15 на 16 серпня по складу компанії в Домодєдово Московської області. Таким чином, українська кампанія дедалі більше зачіпає тилову інфраструктуру Росії.

За даними ISW, на початку серпня Reuters оцінював загальну площу складських приміщень Wildberries, знищених українськими ударами, щонайменше у 1,18 млн квадратних метрів. Це становило приблизно п'яту частину складських потужностей компанії на той момент. Відтоді атаки продовжилися.

Аналітики ISW вважають, що удари створюють додатковий тиск на російську економіку та змушують Кремль розпорошувати обмежені ресурси протиповітряної оборони для захисту тилових об'єктів.

"Нездатність Росії захистити найбільші логістичні хаби Wildberries [...] демонструє, що у Росії недостатньо засобів ППО для захисту всієї необхідної інфраструктури в тилу", — зазначили в інституті.

Таким чином, удари по складах стають для України не лише способом завдати матеріальних збитків, а й інструментом перевірки того, наскільки далеко російська ППО здатна прикривати критичну інфраструктуру в глибокому тилу.

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