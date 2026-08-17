Украина получила семь крупнейших хабов Wildberries в России: в США указали на слабое место Кремля

Украинские Силы обороны продолжают бить по российской логистике, которая имеет значение не только для гражданской торговли, но и экономики и инфраструктуры двойного назначения. По данным Института изучения войны, с начала кампании украинские удары вывели из строя семь из десяти крупнейших логистических центров Wildberries в России.

Удар по складам Wildberries. Фото: из открытых источников

Последний удар произошел в ночь на 16 августа. Украинские силы атаковали самый большой логистический хаб Wildberries в индустриальном парке Коледино близ Подольска Московской области. Площадь объекта составляет около 250 тысяч квадратных метров, а расстояние до украинской границы – примерно 420 км.

В компании подтвердили последствия атаки: на территории объекта разгорелся пожар, после чего Wildberries пришлось перестраивать часть своих логистических маршрутов.

Еще один удар произошел в ночь с 15 на 16 августа по составу компании в Домодедово Московской области. Таким образом, украинская кампания все больше затрагивает тыловую инфраструктуру России.

По данным ISW, в начале августа Reuters оценивал общую площадь складских помещений Wildberries, уничтоженных украинскими ударами, по меньшей мере, в 1,18 млн квадратных метров. Это составило примерно пятую часть складских мощностей компании в тот момент. С тех пор атаки продолжились.

Аналитики ISW считают, что удары оказывают дополнительное давление на российскую экономику и вынуждают Кремль распылять ограниченные ресурсы противовоздушной обороны для защиты тыловых объектов.

"Неспособность России защитить крупнейшие логистические хабы Wildberries [...] демонстрирует, что у России недостаточно средств ПВО для защиты всей необходимой инфраструктуры в тылу", — отметили в институте.

Таким образом, удары по составам становятся для Украины не только способом нанести материальный ущерб, но и инструментом проверки того, насколько далеко российская ПВО способна прикрывать критическую инфраструктуру в глубоком тылу.

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