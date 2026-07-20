Україна блискавично "осліпить" удари Путіна з Білорусі: озвучено інтригуючий прогноз

Україна має у своєму розпорядженні кілька механізмів, які дозволяють нейтралізувати ретранслятори, що можуть використовуватися Росією для забезпечення атак безпілотниками з території Білорусі. При цьому частину таких об'єктів уже вдавалося вивести з ладу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA повідомив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, поблизу українсько-білоруського кордону раніше функціонували чотири ретранслятори, які могли використовуватися для підтримки роботи російських безпілотників. Водночас три з них припинили роботу після дій України.

Ексспівробітник СБУ зазначив, що подробиці проведених операцій залишаються закритими. Він не став уточнювати, чи були задіяні диверсійні групи, ударні безпілотники або кіберфахівці. Водночас, за його словами, ще один ретранслятор згодом вимкнула сама білоруська сторона.

Ступак пояснив, що за принципом роботи такі об'єкти схожі на вежі мобільного зв'язку, тому існує одразу кілька способів їх нейтралізації. Серед можливих варіантів він назвав застосування українських дронів, кібератаки на програмне забезпечення, а також використання засобів радіоелектронної боротьби, здатних пригнічувати або порушувати передачу сигналу.

Ефективність кожного із цих методів, за словами експерта, залежить від місця розташування ретранслятора. Якщо він встановлений у лісовій місцевості, можливостей для його ураження або виведення з ладу значно більше. Натомість об'єкти, розміщені у населених пунктах, створюють додаткові ризики через щільну забудову та можливі наслідки для цивільної інфраструктури.

Як вже писали "Коментарі", попри масштабні обіцянки західних союзників щодо фінансової та військової підтримки України, темпи виділення коштів можуть виявитися значно нижчими від очікуваних. Про це заявив політолог Валерій Клочок, коментуючи перспективи реалізації пакета допомоги, про який йшлося під час саміту НАТО в Анкарі.