Європейці остаточно втомилися: Україну попередили про найгірший удар з початку вторгнення Путіна

Попри масштабні обіцянки західних союзників щодо фінансової та військової підтримки України, темпи виділення коштів можуть виявитися значно нижчими від очікуваних. Про це заявив політолог Валерій Клочок, коментуючи перспективи реалізації пакета допомоги, про який йшлося під час саміту НАТО в Анкарі.

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За словами експерта, Україні справді анонсували близько 140 млрд євро підтримки на 2026–2027 роки. При цьому приблизно 45 млрд євро мають бути забезпечені за рахунок механізму репараційного кредиту, а решта — це внески окремих держав-партнерів.

Втім, Клочок закликає не переоцінювати оголошені цифри. Він зазначив, що досвід попередніх років демонструє: між політичними заявами та фактичним надходженням коштів часто виникає суттєва затримка.

"Я доволі критично оцінюю оголошену допомогу, тому що маю певні сумніви щодо оперативності європейців", — наголосив політолог.

Він звернув увагу, що після зміни адміністрації у США Україна вже не отримує таких обсягів підтримки, як за президентства Джо Байдена. Тому головний тягар фінансування дедалі більше лягає саме на європейських союзників.

За словами Клочка, нині найактивніше допомагають Україні Німеччина, Норвегія та Велика Британія. Натомість Франція, Італія та Іспанія, на його думку, суттєво відстають за темпами та масштабами підтримки.

Політолог також звернув увагу на оцінки західних аналітиків. Якщо нинішні темпи фінансування не прискоряться, Україна цього року може отримати лише близько 30 млрд євро замість приблизно 70 млрд, про які йшлося раніше.

На переконання Клочка, Києву необхідно активніше працювати з європейськими столицями, аби пришвидшити ухвалення рішень щодо військової допомоги або посилення тиску на Росію.

"Нам потрібно підштовхувати наших європейців, аби вони швидше надавали цю допомогу або тиснули на Путіна. Із двох — одне", — підсумував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія змінює тактику повітряних атак, дедалі частіше завдаючи раптових ударів балістичними ракетами замість масштабних комбінованих нальотів. Причиною цього може бути дефіцит ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot в Україні, а також обмежені можливості самої РФ. Таку думку висловив авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі програми "Сьогодні PRO".