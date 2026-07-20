Европейцы окончательно устали: Украину предупредили о самом плохом ударе с начала вторжения Путина

Несмотря на масштабные обещания западных союзников по финансовой и военной поддержке Украины, темпы выделения средств могут оказаться значительно ниже ожидаемых. Об этом заявил политолог Валерий Клочок, комментируя перспективы реализации пакета помощи, о котором шла речь во время саммита НАТО в Анкаре.

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По словам эксперта, Украине действительно анонсировали около 140 млрд евро поддержки на 2026-2027 годы. При этом около 45 млрд евро должны быть обеспечены за счет механизма репарационного кредита, а остальные — это взносы отдельных государств-партнеров.

Впрочем, Клочок призывает не переоценивать объявленные цифры. Он отметил, что опыт предыдущих лет демонстрирует, что между политическими заявлениями и фактическим поступлением средств часто возникает существенная задержка.

"Я достаточно критически оцениваю объявленную помощь, потому что сомневаюсь в оперативности европейцев", — подчеркнул политолог.

Он обратил внимание, что после смены администрации в США Украина уже не получает таких объемов поддержки, как при президентстве Джо Байдена. Поэтому главный груз финансирования все больше ложится именно на европейских союзников.

По словам Клочко, сейчас наиболее активно помогают Украине Германия, Норвегия и Великобритания. Франция, Италия и Испания, по его мнению, существенно отстают по темпам и масштабам поддержки.

Политолог также обратил внимание на оценки западных аналитиков. Если нынешние темпы финансирования не ускорятся, Украина в этом году может получить лишь около 30 млрд евро вместо примерно 70 млрд, о которых говорилось ранее.

По мнению Клочко, Киеву необходимо активнее работать с европейскими столицами, чтобы ускорить принятие решений по военной помощи или усилению давления на Россию.

"Нам нужно подталкивать наших европейцев, чтобы они быстрее оказывали эту помощь или давили на Путина. Из двух – одно", – подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия меняет тактику воздушных атак, все чаще нанося внезапные удары баллистическими ракетами вместо масштабных комбинированных налетов. Причиной тому может быть дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot в Украине, а также ограниченные возможности самой РФ. Такое мнение высказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире программы "Сегодня PRO".