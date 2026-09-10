Україна більше не має головної переваги у війні Путіна: на Заході попередили про найгірше

Росія поступово скорочує технологічну перевагу України та дедалі активніше поєднує масове військове виробництво з новими технологіями. Через це війна може перейти у фазу, де самих інновацій Києву буде недостатньо без масштабної промислової підтримки Заходу. Про це у колонці для The Washington Post написав колишній керівник Google Ерік Шмідт, який неодноразово відвідував Україну.

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Після останньої поїздки він заявив, що повернувся значно більш занепокоєним, ніж раніше. Шмідт звернув увагу, що Росія навчилася швидше адаптуватися до українських технологічних рішень і вже не лише тисне кількістю.

"Роками стратегія Кремля полягала в тому, щоб кинути промислову масу на українські інновації, але тепер він поєднує цю масу з власними інноваціями", — наголосив Шмідт.

За його словами, сучасна війна змінюється настільки швидко, що навіть ефективна зброя може втратити перевагу за кілька місяців через появу нових засобів РЕБ, перехоплювачів або зміну частот. Тому ключовим стає не лише винахід, а здатність виготовляти його у величезних масштабах.

"Блискучий безпілотник, випущений сотнями, цікавий, але хороший безпілотник, випущений сотнями тисяч, — це те, що змінить хід війни", — пояснив колишній керівник Google.

Шмідт вважає, що саме тут Україна стикається з найбільшим ризиком. Вона має інженерів, бойовий досвід і здатність швидко тестувати нові рішення, однак поступається Росії у промисловому масштабі. Особливо небезпечною він назвав перспективу нової зими на тлі російських атак по енергетиці.

На його думку, США та Європа мають значно швидше нарощувати виробництво перехоплювачів, боєприпасів, далекобійної зброї та інвестувати в український ОПК.

"Вихваляння української стійкості — це не стратегія, і однієї лише мужності недостатньо, щоб захистити свої міста чи виграти війну", — підкреслив Шмідт.

Він закликав Захід сприймати українську оборонну промисловість як частину спільної системи виробництва, інакше технологічна гонка може дедалі більше грати на користь Росії.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви Володимира Путіна про прагнення до мирного врегулювання не відповідають реальним діям Росії, яка продовжує війну проти України. Москва намагається створити перед США образ сторони, нібито готової домовлятися, одночасно не відмовляючись від власних вимог.