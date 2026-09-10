У Украины больше нет главного преимущества в войне Путина: на Западе предупредили о худшем

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Клименко Елена
Россия постепенно сокращает технологическое преимущество и все активнее сочетает массовое военное производство с новыми технологиями. Поэтому война может перейти в фазу, где самих инноваций Киеву будет недостаточно без масштабной промышленной поддержки Запада. Об этом в колонке для The Washington Post написал бывший руководитель Google Эрик Шмидт, неоднократно посещавший Украину.
Фото: из открытых источников
После последней поездки он заявил, что вернулся гораздо более обеспокоенным, чем раньше. Шмидт обратил внимание, что Россия научилась быстрее адаптироваться к украинским технологическим решениям и уже не только давит количеством.
"Годами стратегия Кремля заключалась в том, чтобы бросить промышленную массу на украинские инновации, но теперь он сочетает эту массу с собственными инновациями", — подчеркнул Шмидт.
По его словам, современная война меняется настолько быстро, что даже эффективное оружие может потерять преимущество через несколько месяцев из-за появления новых средств РЭБ, перехватчиков или смены частот. Поэтому ключевым становится не только изобретение, но и способность производить его в огромных масштабах.
"Блестящий беспилотник, выпущенный сотнями, интересный, но хороший беспилотник, выпущенный сотнями тысяч, — это то, что изменит ход войны", — объяснил бывший руководитель Google.
Шмидт считает, что именно здесь Украина сталкивается с самым большим риском. Она обладает инженерами, боевым опытом и способностью быстро тестировать новые решения, однако уступает России в промышленном масштабе. Особо опасной он назвал перспективу новой зимы на фоне российских атак по энергетике.
По его мнению, США и Европа должны быстрее наращивать производство перехватчиков, боеприпасов, дальнобойного оружия и инвестировать в украинский ОПК.
"Восхваление украинской устойчивости — это не стратегия, и одного лишь мужества недостаточно, чтобы защитить свои города или выиграть войну", — подчеркнул Шмидт.
Он призвал Запад воспринимать украинскую оборонную промышленность как часть общей системы производства, в противном случае технологическая гонка может все больше играть в пользу России.
Портал "Комментарии" уже писал , что заявления Владимира Путина о стремлении к мирному урегулированию не отвечают реальным действиям России, которая продолжает войну против Украины. Москва пытается создать перед США образ стороны, якобы готовой договариваться, одновременно не отказываясь от своих требований.