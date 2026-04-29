Україна без цього може не впоратися: озвучено тривожний прогноз

Радник міністра оборони України, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов наголосив на критичній потребі Сил оборони у вітчизняних високошвидкісних радіомодемах із підтримкою технології MESH. Він підкреслив, що радіозв'язок є фундаментом для контролю над усіма роботизованими комплексами у повітрі, на землі та на воді.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За словами фахівця, MESH є специфічним методом побудови мережі, за якого пристрої працюють як ретранслятори один для одного, суттєво розширюючи зону покриття та підвищуючи стабільність сигналу. Бескрестнов пояснив, що Україна не може йти шляхом РФ та залежати від поставок із Китаю, а імпорт аналогів із західних країн є фінансово непідйомним.

Він окреслив чіткі технічні вимоги до майбутньої розробки:

"Загальне завдання: нам потрібно забезпечити стійке до радіоелектронних перешкод та зашифроване з'єднання для керування БПЛА на відстані 300–400 кілометрів із мінімальними затримками сигналу та швидкістю, достатньою для передачі стабільного відеоканалу у форматі HD".

Експерт додав, що під час дослідження іноземних зразків з'ясував: апаратна складова таких пристроїв є досить базовою та складається з приймача-передавача і підсилювача. Ключ до успіху криється у програмному забезпеченні, яке цілком здатні написати українські розробники із можливим залученням закордонних консультантів.

"Якщо Ви працюєте в цьому напрямку, впевнені у своїх силах, але Вам потрібна якась допомога, пишіть мені. Підключимо ресурси МО, Brave1", — резюмував радник міністра оборони.

