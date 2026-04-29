Украина без этого может не справиться: озвучен тревожный прогноз

Советник министра обороны Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов отметил критическую потребность Сил обороны в отечественных высокоскоростных радиомодемах с поддержкой технологии MESH. Он подчеркнул, что радиосвязь является фундаментом для контроля над всеми роботизированными комплексами в воздухе, земле и воде.

По словам специалиста, MESH является специфическим методом построения сети, при котором устройства работают в качестве ретрансляторов друг для друга, существенно расширяя зону покрытия и повышая стабильность сигнала. Бескрестнов объяснил, что Украина не может идти по пути РФ и зависеть от поставок из Китая, а импорт аналогов из западных стран является финансово неподъемным.

Он наметил четкие технические требования к предстоящей разработке:

"Общая задача: нам нужно обеспечить устойчивое к радиоэлектронным помехам и зашифрованное соединение для управления БПЛА на расстоянии 300–400 километров с минимальными задержками сигнала и скоростью, достаточной для передачи стабильного видеоканала в формате HD".

Эксперт добавил, что в ходе исследования иностранных образцов выяснил: аппаратная составляющая таких устройств достаточно базовая и состоит из приемника-передатчика и усилителя. Ключ к успеху кроется в программном обеспечении, вполне способном написать украинские разработчики с возможным привлечением зарубежных консультантов.

"Если вы работаете в этом направлении, уверены в своих силах, но вам нужна какая-то помощь, пишите мне. Подключим ресурсы МО Brave1", — резюмировал советник министра обороны.

Отметим, что портал "Комментарии" писал , как российские медиаресурсы начали активно распространять видеозапись, сделанную камерой вражеского ударного беспилотника во время пролета над украинским городом Днепр. Опубликованные кадры показывают высокую детализацию и полный охват городской застройки.