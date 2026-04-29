Україна б’є по слабких місцях РФ: нове ураження

Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби та в ніч на 29 квітня завдали серії уражень по військових об’єктах російських окупантів.

Українська атака по боєприпасам та нафтобазі рф

Зокрема, уражено важливі елементи системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника. На аеродромі Кача було уражено радіолокаційну станцію “МР-10”, пункт управління ППО та радіолокаційний запитувач “Пароль-4”.

Також повідомляється про ураження зенітного ракетного комплексу “Тор” у районі Тихонівки.

Окрім цього, удари були завдані по логістичних об’єктах противника. Йдеться про склад боєприпасів у районі Первомайське та нафтобазу “ТЕС” у Сімферополі.

Окремим напрямком залишається ураження систем управління безпілотниками. Пункти управління БпЛА були знищені у районах Гуляйполе, Залізничне, Тихонівки, а також у населених пунктах Бондаревське, Комар і Запоріжжя на Донеччині та Тьоткіно.

Крім того, уражено майстерні підрозділів БпЛА у районах Бондаревського та Бурчак.

Також українські військові знищили командно-спостережний пункт противника у районі Покровська.

У Силах оборони наголошують, що подібні операції спрямовані на системне зниження бойових можливостей ворога та руйнування його військової інфраструктури.

