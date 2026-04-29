Україна б'є по слабких місцях РФ: нове ураження
Україна б’є по слабких місцях РФ: нове ураження

Сили оборони України завдали серії ударів по ППО, логістиці та пунктах управління безпілотниками противника

29 квітня 2026, 20:19
Ткачова Марія

Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби та в ніч на 29 квітня завдали серії уражень по військових об’єктах російських окупантів.

Україна б’є по слабких місцях РФ: нове ураження

Українська атака по боєприпасам та нафтобазі рф

Зокрема, уражено важливі елементи системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника. На аеродромі Кача було уражено радіолокаційну станцію “МР-10”, пункт управління ППО та радіолокаційний запитувач “Пароль-4”.

Також повідомляється про ураження зенітного ракетного комплексу “Тор” у районі Тихонівки.

Окрім цього, удари були завдані по логістичних об’єктах противника. Йдеться про склад боєприпасів у районі Первомайське та нафтобазу “ТЕС” у Сімферополі.

Окремим напрямком залишається ураження систем управління безпілотниками. Пункти управління БпЛА були знищені у районах Гуляйполе, Залізничне, Тихонівки, а також у населених пунктах Бондаревське, Комар і Запоріжжя на Донеччині та Тьоткіно.

Крім того, уражено майстерні підрозділів БпЛА у районах Бондаревського та Бурчак.

Також українські військові знищили командно-спостережний пункт противника у районі Покровська.

У Силах оборони наголошують, що подібні операції спрямовані на системне зниження бойових можливостей ворога та руйнування його військової інфраструктури.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський Z-блогер Євгеній Гольман опублікував емоційні заяви щодо ситуації в Росії, в яких різко оцінив як внутрішнє становище, так і наслідки війни.
У своїх висловлюваннях він говорить про відчуття тиску, насильства та загального погіршення ситуації, заявляючи про “знищення” країни та негативні тенденції у суспільстві. Також блогер торкається теми економічних труднощів, попереджаючи про можливі проблеми з продовольством у майбутньому. Його риторика супроводжується різкими та емоційними оцінками, що може свідчити про зростання напруги в інформаційному просторі РФ.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/37955
