Украина бьет по слабым местам РФ: новое поражение

Ткачова Марія
Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки и в ночь на 29 апреля нанесли серию поражений по военным объектам российских оккупантов.
Украинская атака по боеприпасам и нефтебазе РФ
В частности, поражены важные элементы системы противовоздушной обороны и радиолокационного обеспечения противника. На аэродроме Кача была поражена радиолокационная станция "МР-10", пункт управления ПВО и радиолокационный запросник "Пароль-4".
Также сообщается о поражении зенитного ракетного комплекса "Тор" в районе Тихоновки.
Кроме того, удары были нанесены по логистическим объектам противника. Речь идет о складе боеприпасов в районе Первомайске и нефтебазе "ТЭС" в Симферополе.
Отдельным направлением остается поражение систем управления беспилотниками. Пункты управления БпЛА были уничтожены в районах Гуляйполе, Железнодорожное, Тихоновки, а также в населенных пунктах Бондаревское, Комар и Запорожье Донецкой области и Теткино.
Кроме того, поражены мастерские подразделений БПЛА в районах Бондаревского и Бурчак.
Также украинские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт противника в Покровском районе.
В Силах обороны отмечают, что подобные операции направлены на системное снижение военных возможностей врага и разрушение его военной инфраструктуры.