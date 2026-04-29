Украина бьет по слабым местам РФ: новое поражение

Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки и в ночь на 29 апреля нанесли серию поражений по военным объектам российских оккупантов.

Украинская атака по боеприпасам и нефтебазе РФ

В частности, поражены важные элементы системы противовоздушной обороны и радиолокационного обеспечения противника. На аэродроме Кача была поражена радиолокационная станция "МР-10", пункт управления ПВО и радиолокационный запросник "Пароль-4".

Также сообщается о поражении зенитного ракетного комплекса "Тор" в районе Тихоновки.

Кроме того, удары были нанесены по логистическим объектам противника. Речь идет о складе боеприпасов в районе Первомайске и нефтебазе "ТЭС" в Симферополе.

Отдельным направлением остается поражение систем управления беспилотниками. Пункты управления БпЛА были уничтожены в районах Гуляйполе, Железнодорожное, Тихоновки, а также в населенных пунктах Бондаревское, Комар и Запорожье Донецкой области и Теткино.

Кроме того, поражены мастерские подразделений БПЛА в районах Бондаревского и Бурчак.

Также украинские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт противника в Покровском районе.

В Силах обороны отмечают, что подобные операции направлены на системное снижение военных возможностей врага и разрушение его военной инфраструктуры.

