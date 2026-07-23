"Уголос цього ніхто не каже": озвучено терміновий інсайд про мету ударів по НПЗ

Україна не відмовлятиметься від ударів по російській нафтовій інфраструктурі, а розвиток власного виробництва безпілотників і ракет лише посилить можливості для таких атак. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

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За його словами, український оборонно-промисловий комплекс має працювати без жодних адміністративних перешкод, адже саме він є одним із ключових чинників послаблення військового потенціалу Росії.

"Україна в цій справі не зупиниться. Сподіваюся, у нас припинять обшукувати оборонні компанії, адже наша оборонна промисловість має працювати без жодних перешкод. Україна націлена зламати хребет Росії, хоч уголос цього ніхто не каже. Уголос ми говоримо лише про мир, адже це одна з умов міжнародної підтримки", – зазначив Загородній.

Експерт переконаний, що удари по російських нафтопереробних заводах уже мають відчутні економічні наслідки. Через нестачу пального, за його словами, Росія стикається із труднощами під час збирання врожаю, що може призвести до значних втрат у сільському господарстві.

Крім того, проблеми торкнулися й логістики. Загородній звернув увагу, що перебої із судноплавством в Азовському морі негативно впливають на експорт російського зерна.

"Уже зараз у Росії серйозні проблеми з паливом, через що неможливо вчасно зібрати врожай. Перекриття руху суден в Азовському морі означає втрату близько 20% експорту пшениці, а це – мінус валютна виручка. Зерно доведеться складувати, частина врожаю може зіпсуватися, що неминуче призведе до зростання внутрішніх цін", – пояснив він.

На думку експерта, навіть можливе припинення бойових дій не дозволить Росії швидко ліквідувати наслідки атак на нафтову галузь. Відновлення пошкоджених НПЗ потребуватиме щонайменше року, а темпи ремонту залежатимуть від доступу до західних технологій та обладнання, який і надалі обмежують міжнародні санкції.

"Навіть якщо зараз Росія припинить війну, питання з паливом вона швидко не вирішить. На відновлення зруйнованих нафтопереробних заводів знадобиться не менше року", – підсумував Загородній.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія намагається нав'язати Україні новий етап так званої зернової угоди, щоб убезпечити власну портову інфраструктуру від ударів. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, в умовах повномасштабної війни питання експорту зерна не може переважати безпекові інтереси держави.