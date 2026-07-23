logo_ukra

BTC/USD

64840

ETH/USD

1894.05

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Уголос цього ніхто не каже": озвучено терміновий інсайд про мету ударів по НПЗ
commentss НОВИНИ Всі новини

"Уголос цього ніхто не каже": озвучено терміновий інсайд про мету ударів по НПЗ

Економічний експерт Тарас Загородній заявив, що Україна й надалі завдаватиме ударів по російських нафтопереробних заводах

23 липня 2026, 18:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Україна не відмовлятиметься від ударів по російській нафтовій інфраструктурі, а розвиток власного виробництва безпілотників і ракет лише посилить можливості для таких атак. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"Уголос цього ніхто не каже": озвучено терміновий інсайд про мету ударів по НПЗ

Фото: з відкритих джерел

За його словами, український оборонно-промисловий комплекс має працювати без жодних адміністративних перешкод, адже саме він є одним із ключових чинників послаблення військового потенціалу Росії.

"Україна в цій справі не зупиниться. Сподіваюся, у нас припинять обшукувати оборонні компанії, адже наша оборонна промисловість має працювати без жодних перешкод. Україна націлена зламати хребет Росії, хоч уголос цього ніхто не каже. Уголос ми говоримо лише про мир, адже це одна з умов міжнародної підтримки", – зазначив Загородній. 

Експерт переконаний, що удари по російських нафтопереробних заводах уже мають відчутні економічні наслідки. Через нестачу пального, за його словами, Росія стикається із труднощами під час збирання врожаю, що може призвести до значних втрат у сільському господарстві.

Крім того, проблеми торкнулися й логістики. Загородній звернув увагу, що перебої із судноплавством в Азовському морі негативно впливають на експорт російського зерна.

"Уже зараз у Росії серйозні проблеми з паливом, через що неможливо вчасно зібрати врожай. Перекриття руху суден в Азовському морі означає втрату близько 20% експорту пшениці, а це – мінус валютна виручка. Зерно доведеться складувати, частина врожаю може зіпсуватися, що неминуче призведе до зростання внутрішніх цін", – пояснив він. 

На думку експерта, навіть можливе припинення бойових дій не дозволить Росії швидко ліквідувати наслідки атак на нафтову галузь. Відновлення пошкоджених НПЗ потребуватиме щонайменше року, а темпи ремонту залежатимуть від доступу до західних технологій та обладнання, який і надалі обмежують міжнародні санкції.

"Навіть якщо зараз Росія припинить війну, питання з паливом вона швидко не вирішить. На відновлення зруйнованих нафтопереробних заводів знадобиться не менше року", – підсумував Загородній. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія намагається нав'язати Україні новий етап так званої зернової угоди, щоб убезпечити власну портову інфраструктуру від ударів. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, в умовах повномасштабної війни питання експорту зерна не може переважати безпекові інтереси держави.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини