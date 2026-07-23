"Вслух этого никто не говорит": озвучен срочный инсайд о целях ударов по НПЗ

Украина не будет отказываться от ударов по российской нефтяной инфраструктуре, а развитие собственного производства беспилотников и ракет лишь усугубит возможности для таких атак. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

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По его словам, украинский оборонно-промышленный комплекс должен работать без административных препятствий, ведь именно он является одним из ключевых факторов ослабления военного потенциала России.

"Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас прекратят обыскивать оборонные компании, ведь наша оборонная промышленность должна работать без всяких препятствий. Украина нацелена сломать позвоночник России, хотя вслух этого никто не говорит. Вслух мы говорим только о мире, ведь это одно из условий международной поддержки", – отметил Загородний.

Эксперт убежден, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уже имеют ощутимые экономические последствия. Из-за нехватки горючего, по его словам, Россия сталкивается с трудностями при уборке урожая, что может привести к значительным потерям в сельском хозяйстве.

Кроме того, проблемы затронули и логистику. Загородний обратил внимание, что перебои с судоходством в Азовском море отрицательно сказываются на экспорте российского зерна.

"Уже сейчас у России серьезные проблемы с топливом, из-за чего невозможно вовремя собрать урожай. Перекрытие движения судов в Азовском море означает потерю около 20% экспорта пшеницы, а это минус валютная выручка. Зерно придется складировать, часть урожая может испортиться, что неизбежно приведет к росту внутренних цен", — пояснил он.

По мнению эксперта, даже возможное прекращение боевых действий не позволит России быстро ликвидировать последствия атак на нефтяную отрасль. Восстановление поврежденных НПЗ потребует минимум года, а темпы ремонта будут зависеть от доступа к западным технологиям и оборудованию, которое и дальше ограничивают международные санкции.

"Даже если сейчас Россия прекратит войну, вопрос с топливом она быстро не решит. На возобновление разрушенных нефтеперерабатывающих заводов понадобится не меньше года", – подытожил Загородний.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия пытается навязать Украине новый этап так называемого зернового соглашения, чтобы обезопасить собственную портовую инфраструктуру от ударов. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, в условиях полномасштабной войны вопрос экспорта зерна не может преобладать в интересах государства.