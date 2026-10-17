Ударів дронами поменшає: що нарешті атакувала Україна

Українські військові 16 жовтня завдали удару по виробничо-складській будівлі підприємства "Робоавіа" в Ростовській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України. За даними відомства, об'єкт розташований поблизу населеного пункту Леніна.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

"Робоавіа" займається розробкою та виробництвом безпілотних літальних апаратів для російських військ. У Генштабі ЗСУ заявили, що поразка інфраструктури підприємства спрямована на ускладнення виготовлення та постачання російської армії безпілотниками.

При цьому подробиці про масштаби пошкоджень, можливі втрати та вплив удару на роботу підприємства в повідомленні не наводяться. Незалежного підтвердження наслідків атаки у поданих даних також немає.

Окрім того, український Генштаб підтвердив поразку складської будівлі матеріально-технічного забезпечення підрозділу російської ракетної бригади. За інформацією військових, удару по об'єкту поблизу населеного пункту Латиші у Брянській області було завдано 12 жовтня 2026 року.

Таким чином, йдеться про два об'єкти, пов'язані із забезпеченням російських збройних сил: виробничу інфраструктуру безпілотників та склад матеріально-технічного забезпечення ракетного підрозділу.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що подібні операції спрямовані на зниження військово-економічного та технологічного потенціалу Росії. Українська сторона також заявила, що ці дії здійснюються у рамках права на самооборону, передбачене статтею 51 Статуту ООН.

Удари по об'єктах військової промисловості та постачання розглядаються Києвом як спосіб утруднити забезпечення російських підрозділів озброєнням та технікою. Проте наскільки серйозно атаки вплинули на виробничі потужності "Робоавіа" та логістику ракетної бригади, наразі невідомо.

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