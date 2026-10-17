Ударов дронами станет меньше: что наконец-то атаковала Украина

Украинские военные 16 октября нанесли удар по производственно-складскому зданию предприятия "Робоавиа" в Ростовской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, объект расположен вблизи населенного пункта Ленина.

Дрон. Фото: из открытых источников

"Робоавиа" занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов для российских войск. В Генштабе ВСУ заявили, что поражение инфраструктуры предприятия направлено на осложнение изготовления и снабжения российской армии беспилотниками.

При этом подробности о масштабах повреждений, возможных потерях и влиянии удара на работу предприятия в сообщении не приводятся. Независимого подтверждения последствий атаки в представленных данных также нет.

Кроме того, украинский Генштаб подтвердил поражение складского здания материально-технического обеспечения подразделения российской ракетной бригады. По информации военных, удар по объекту вблизи населенного пункта Латыши в Брянской области был нанесен 12 октября 2026 года.

Таким образом, речь идет о двух объектах, связанных с обеспечением российских вооруженных сил: производственной инфраструктуре беспилотников и складе материально-технического обеспечения ракетного подразделения.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что подобные операции направлены на снижение военно-экономического и технологического потенциала России. Украинская сторона также заявила, что эти действия осуществляются в рамках права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН.

Удары по объектам военной промышленности и снабжения рассматриваются Киевом как способ затруднить обеспечение российских подразделений вооружением и техникой. Однако насколько серьезно атаки повлияли на производственные мощности "Робоавиа" и логистику ракетной бригады, пока неизвестно.

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