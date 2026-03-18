Удари ЗСУ дістають до Уралу: у США розповіли, чому у Кремлі почалася паніка

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу фактично визнав різке посилення української кампанії далекобійних ударів територією Росії. Про це йдеться у оновленому звіті Інституту вивчення війни.

За словами Шойгу, у 2025 році кількість атак по об'єктах інфраструктури на території РФ зросла майже вчетверо – до 23 тисяч випадків проти 6,2 тисяч роком раніше. Йдеться як про ракетні, так і про безпілотні удари, які охоплюють уже всі федеральні округи країни.

Особливу увагу він наголосив на тому, що українські сили отримали можливість вражати цілі навіть в Уральському регіоні, який раніше вважався відносно безпечним. Тепер, за його словами, він входить до "зони безпосередньої загрози".

Шойгу також заявив, що темпи розвитку озброєнь у світі досягли рівня, за якого жоден регіон Росії не може відчувати себе у безпеці. Додатковим фактором ризику він назвав нестабільність на Близькому Сході, що нібито підвищує загрозу атак на критичну інфраструктуру.

Аналітики ISW зазначають, що подібні заяви є нетиповими для російської влади, яка раніше прагнула применшувати наслідки українських ударів.

За їхньою оцінкою, зміна риторики може свідчити про підготовку громадської думки до подальшої ескалації, включаючи можливі нові хвилі мобілізації та посилення контролю над інформаційним простором.

Експерти наголошують: Кремль все частіше сигналізує, що війна перестає бути "локальною" і безпосередньо зачіпає всю територію Росії, включаючи віддалені від фронту регіони.

