Удары ВСУ достают до Урала: в США рассказали, почему в Кремле началась паника

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу фактически признал резкое усиление украинской кампании дальнобойных ударов по территории России. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

По словам Шойгу, в 2025 году количество атак по объектам инфраструктуры на территории РФ выросло почти в четыре раза – до 23 тысяч случаев против 6,2 тысячи годом ранее. Речь идет как о ракетных, так и о беспилотных ударах, которые охватывают уже все федеральные округа страны.

Особое внимание он уделил тому, что украинские силы получили возможность поражать цели даже в Уральском регионе, который ранее считался относительно безопасным. Теперь, по его словам, он входит в "зону непосредственной угрозы".

Шойгу также заявил, что темпы развития вооружений в мире достигли уровня, при котором ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности. Дополнительным фактором риска он назвал нестабильность на Ближнем Востоке, которая якобы повышает угрозу атак на критическую инфраструктуру.

Аналитики ISW отмечают, что подобные заявления являются нетипичными для российской власти, которая ранее стремилась преуменьшать последствия украинских ударов.

По их оценке, изменение риторики может свидетельствовать о подготовке общественного мнения к дальнейшей эскалации, включая возможные новые волны мобилизации и усиление контроля над информационным пространством.

Эксперты подчеркивают: Кремль все чаще сигнализирует, что война перестает быть "локальной" и напрямую затрагивает всю территорию России, включая удаленные от фронта регионы.

