Удари України спричинили новий дефіцит у Росії: деталі

Удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах, схоже, спричинили для РФ нову хвилю проблем. Після дефіциту пального російський ринок зіткнувся ще й з нестачею автомобільних олив, перебоями з поставками та стрімким зростанням цін.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє "Коммерсантъ", учасники ринку мастильних матеріалів дедалі частіше скаржаться на проблеми з асортиментом. Однією з ключових причин стали позапланові ремонти на НПЗ після атак безпілотників. Додатково ситуацію ускладнює дефіцит імпортних присадок, без яких неможливо забезпечити повноцінне виробництво окремих видів продукції.

Проблеми виникли і з іншою необхідною сировиною, зокрема компонентами для виробництва охолоджувальних рідин. За словами керівника сервісного напрямку автомобільного маркетплейсу Fresh Володимира Андрєєва, ситуація на ринку різко погіршилася лише за останні два місяці.

Ціни на окремі види продукції за цей час зросли у півтора-два рази. Водночас терміни поставок, які раніше займали близько двох днів, тепер можуть розтягуватися до двох тижнів.

Найбільш затребувані види автомобільних олив, за словами представників ринку, в окремих випадках узагалі зникли з продажу. Автосервіси змушені шукати залишки через посередників і купувати продукцію, яку виробники встигли відвантажити ще до погіршення ситуації.

У мережі автосервісів Fit Service також фіксують суттєве подорожчання. Від початку року ціни на автомобільні мастила вже зросли на 15-20%, а окремі позиції можуть подорожчати ще на 40%.

Ситуацію поглиблює і дефіцит якісного бензину. Через проблеми з паливом у Росії почали активніше використовувати бензин нижчого екологічного класу, що може вимагати частішої заміни моторної оливи. Це лише посилює попит на продукцію, якої на російському ринку стає дедалі менше.

Також видання "Коментарі" повідомляло – росіянам наказали терпіти: що відбувається через дефіцит бензину.



