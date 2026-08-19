Удары Украины повлекли за собой новый дефицит в России: детали

Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, похоже, повлекли за собой РФ новую волну проблем. После дефицита горючего российский рынок столкнулся еще и с нехваткой автомобильных масел, перебоями с поставками и стремительным ростом цен.

Удары по России. Фото: из открытых источников

Как сообщает "Коммерсантъ", участники рынка смазочных материалов все чаще жалуются на проблемы с ассортиментом. Одной из ключевых причин стали внеплановые ремонты на НПЗ после атак беспилотников. Дополнительно ситуацию усугубляет дефицит импортных присадок, без которых невозможно обеспечить полноценное производство отдельных видов продукции.

Проблемы возникли и с другим необходимым сырьем, в частности, компонентами для производства охлаждающих жидкостей. По словам руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимира Андреева, ситуация на рынке резко ухудшилась только за последние два месяца.

Цены на отдельные виды продукции за это время выросли в полтора-два раза. В то же время сроки поставок, ранее занимавшие около двух дней, теперь могут растягиваться до двух недель.

Наиболее востребованы виды автомобильных масел, по словам представителей рынка, в отдельных случаях вообще исчезли из продажи. Автосервисы вынуждены искать остатки через посредников и покупать продукцию, которую производители успели отгрузить еще до ухудшения ситуации.

В сети автосервисов Fit Service также фиксируют существенное удорожание. С начала года цены на автомобильные смазки уже выросли на 15-20%, а отдельные позиции могут подорожать еще на 40%.

Ситуацию усугубляет и дефицит качественного бензина. Из-за проблем с топливом в России начали активнее использовать бензин низшего экологического класса, что может потребовать более частой замены моторного масла. Это лишь увеличивает спрос на продукцию, которой на русском рынке становится все меньше.

Также издание "Комментарии" сообщало – россиянам приказали терпеть: что происходит из-за дефицита бензина.



