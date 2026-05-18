Удари України по РФ викликали паніку серед росіян: чому Кремль зайняв дивну позицію
commentss НОВИНИ Всі новини

Удари України по РФ викликали паніку серед росіян: чому Кремль зайняв дивну позицію

У Росії заговорили про ядерну відповідь після провалу ППО

18 травня 2026, 07:35
Кравцев Сергей

Серія українських ударів територією Росії 16-17 травня продемонструвала критичну слабкість російської протиповітряної оборони та нездатність Кремля ефективно захистити Москву. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті.

Удари по Москві. Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що офіційна реакція Кремля виявилася напрочуд стриманою. Російська влада фактично спробувала мінімізувати значення атак, незважаючи на удари по об'єктах оборонної промисловості та нафтової інфраструктури РФ.

Спікер МЗС Росії Марія Захарова зосередилася виключно на заявах про нібито загрозу мирним жителям, уникаючи згадок про поразку стратегічних об'єктів. У свою чергу, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков після атак на Москву заявив, що Росії "не можна загрожувати як ядерній державі", фактично намагаючись заспокоїти російське суспільство і згладити ефект від того, що сталося.

При цьому російське державне телебачення майже знехтувало масштабними ударами. Федеральні канали присвятили атакам на Москву всього близько однієї хвилини ефірного часу, обмежившись повідомленнями про наслідки для цивільних об'єктів і заявами про якісь "удари у відповідь" по Україні.

Однак у російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі реакція виявилася значно жорсткішою. Військові блогери відкрито розкритикували провал системи ППО, особливо в Московській області, та визнали, що Україна суттєво наростила можливості далекобійних атак.

Деякі російські міліціонери почали вимагати створення багаторівневої системи захисту навколо Москви, а також повноцінної мережі раннього попередження про повітряні загрози. Інші і зовсім закликали Кремль завдати ударів у відповідь, включаючи застосування тактичної ядерної зброї.

В ISW наголошують: російські військові блогери вже не вперше публічно вказують на хронічні провали російської ППО та нездатність влади захистити тилові регіони країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі нервово відреагували на масовані удари по Росії.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-17-2026/
