Главная Новости Общество Война с Россией Удары Украины по РФ вызвали панику среди россиян: почему Кремль занял странную позицию
НОВОСТИ

Удары Украины по РФ вызвали панику среди россиян: почему Кремль занял странную позицию

В России заговорили о ядерном ответе после провала ПВО

18 мая 2026, 07:35
Кравцев Сергей

Серия украинских ударов по территории России 16-17 мая продемонстрировала критическую слабость российской противовоздушной обороны и неспособность Кремля эффективно защитить Москву. К такому выводу пришел Институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Удары по Москве. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что официальная реакция Кремля оказалась удивительно сдержанной. Российские власти фактически попытались минимизировать значение атак, несмотря на удары по объектам оборонной промышленности и нефтяной инфраструктуры РФ.

Спикер МИД России Мария Захарова сосредоточилась исключительно на заявлениях о якобы угрозе для мирных жителей, избегая упоминаний о поражении стратегических объектов. В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после атак на Москву заявил, что России "нельзя угрожать как ядерной державе", фактически пытаясь успокоить российское общество и сгладить эффект от произошедшего.

При этом российское государственное телевидение почти проигнорировало масштабные удары. Федеральные каналы посвятили атакам на Москву всего около одной минуты эфирного времени, ограничившись сообщениями о последствиях для гражданских объектов и заявлениями о неких "ответных ударах" по Украине.

Однако в российском ультранационалистическом информационном пространстве реакция оказалась значительно жестче. Военные блогеры открыто раскритиковали провал системы ПВО, особенно в Московской области, и признали, что Украина существенно нарастила возможности дальнобойных атак.

Некоторые российские милблогеры начали требовать создания многоуровневой системы защиты вокруг Москвы, а также полноценной сети раннего предупреждения о воздушных угрозах. Другие и вовсе призвали Кремль нанести ответные удары, включая применение тактического ядерного оружия.

В ISW подчеркивают: российские военные блогеры уже не впервые публично указывают на хронические провалы российской ПВО и неспособность властей защитить тыловые регионы страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле нервно отреагировали на массированные удары по России.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-17-2026/
