Удари стають дедалі точнішими: хто допомагає Україні проривати російську ППО

Україна значно підвищила ефективність ударів по стратегічних об'єктах на території Росії, а важливу роль у цьому відіграє розвідувальна підтримка США. Саме американські спецслужби допомагають українським військовим прокладати оптимальні маршрути для далекобійних безпілотників, дозволяючи обходити найщільніші райони російської протиповітряної оборони. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на високопоставлених українських чиновників.

Удари по Москві. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, останні місяці стали рекордними за інтенсивністю атак на російську нафтову інфраструктуру. Лише у травні, за підрахунками аналітичної компанії Rochan Consulting, було успішно уражено 16 нафтопереробних заводів – це найбільший показник за весь час повномасштабної війни.

З початку 2026 року російські НПЗ зазнали щонайменше 194 ударів, що більш ніж у десять разів перевищує аналогічний показник минулого року. На думку аналітиків, така кампанія вже завдала серйозного удару по російській економіці та паливному ринку.

У багатьох регіонах РФ влада була змушена запровадити обмеження на продаж бензину, тоді як водії дедалі частіше стикаються з довгими чергами на автозаправних станціях. Особливо болючими стали удари по єдиному нафтопереробному заводу Москви, які супроводжувалися масштабними пожежами та перебоями із забезпеченням пальним столиці країни-агресора.

Попри заяви російської сторони про десятки тисяч нібито збитих українських безпілотників, експерти вважають, що головною причиною успіху Києва стали не лише розвідувальні дані партнерів, а й стрімке нарощування власного виробництва дронів, удосконалення систем управління та зміна самої стратегії.

За оцінкою директора Rochan Consulting Конрада Музики, Україна вже веде комплексну кампанію, завдаючи ударів не лише по нафтовій галузі, а й по логістиці, промисловості, енергетиці та експортній інфраструктурі Росії.

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