Удары становятся все более точными: кто помогает Украине прорывать российскую ПВО

Украина значительно повысила эффективность ударов по стратегическим объектам на территории России, а немаловажную роль в этом играет разведывательная поддержка США. Именно американские спецслужбы помогают украинским военным прокладывать оптимальные маршруты для дальнобойных беспилотников, позволяя обходить самые плотные районы российской противовоздушной обороны. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников.

Удары по Москве. Фото: из открытых источников

По информации издания, последние месяцы стали рекордными по интенсивности атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Только в мае, по подсчетам аналитической компании Rochan Consulting, были успешно поражены 16 нефтеперерабатывающих заводов – это самый большой показатель за все время полномасштабной войны.

С начала 2026 года российские НПЗ получили по меньшей мере 194 удара, что более чем в десять раз превышает аналогичный показатель прошлого года. По мнению аналитиков, такая кампания уже нанесла серьезный удар по российской экономике и топливному рынку.

Во многих регионах РФ власти были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, в то время как водители все чаще сталкиваются с длинными очередями на автозаправочных станциях. Особенно болезненными стали удары по единственному нефтеперерабатывающему заводу Москвы, сопровождавшиеся масштабными пожарами и перебоями с обеспечением горючей столицы страны-агрессора.

Несмотря на заявления российской стороны о десятках тысяч якобы сбитых украинских беспилотников, эксперты считают, что главной причиной успеха Киева стали не только разведывательные данные партнеров, но и стремительное наращивание собственного производства дронов, усовершенствование систем управления и изменение самой стратегии.

По оценке директора Rochan Consulting Конрада Музыки, Украина уже ведет комплексную кампанию, нанося удары не только по нефтяной отрасли, но и по логистике, промышленности, энергетике и экспортной инфраструктуре России.

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