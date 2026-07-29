logo_ukra

BTC/USD

64406

ETH/USD

1910.72

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Удари по Wildberries довели росіян до істерики: який небезпечний ультиматум озвучено Путіну
commentss НОВИНИ Всі новини

Удари по Wildberries довели росіян до істерики: який небезпечний ультиматум озвучено Путіну

Моніторинг російських соцмереж показав, що після атак на склади Wildberries дедалі більше росіян звинувачують владу у війні, хоча водночас зростає підтримка закликів до нових ударів по Україні

29 липня 2026, 13:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Удари по логістичних комплексах Wildberries у Московській та Тамбовській областях стали найбільш резонансною темою в російському інформаційному просторі, випередивши за кількістю обговорень навіть атаки на нафтопереробні підприємства. Такі висновки містяться у щотижневому моніторингу регіональних соцмереж Росії, який підготувала громадська організація Join Ukraine.

Удари по Wildberries довели росіян до істерики: який небезпечний ультиматум озвучено Путіну

Фото: з відкритих джерел

Дослідження охопило близько 410 регіональних Telegram-каналів і спільнот у "ВКонтакте" в усіх федеральних округах РФ, включно з тимчасово окупованими Кримом, частинами Донецької та Луганської областей. Аналіз стосується періоду з 13 по 19 липня.

За даними аналітиків, найбільший резонанс серед росіян викликали масована атака безпілотників на Москву та область, удари по підприємствах "Газпром нафтохім Салават" і Афіпському нафтопереробному заводу, а також атаки на два логістичні центри Wildberries в Електросталі та Котовську. За офіційними оцінками, попередні збитки від останніх перевищують 50 млрд рублів.

Автори моніторингу зазначають, що в багатьох відкритих дискусіях користувачі не довіряли офіційним заявам Кремля, ставили під сумнів інформацію про наслідки ударів і дедалі частіше покладали відповідальність за війну та її наслідки на російську владу і особисто президента Володимира Путіна. Частина коментаторів прямо пов'язувала події з політикою Кремля, а не лише з діями України. 

Водночас дослідження зафіксувало суперечливі настрої в російському суспільстві. З одного боку, дедалі більше коментарів із закликами припинити війну отримують широку підтримку. З іншого – не меншу популярність мають дописи із вимогами до Кремля завдати "ударів відплати" та посилити атаки по Україні. На думку аналітиків, це свідчить про одночасне зростання втоми від війни та радикалізацію частини російського суспільства.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням надати Україні спеціальний "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. За словами глави держави, така допомога є критично важливою для захисту енергетичної інфраструктури від масштабних російських ударів у холодний сезон. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Axios.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини