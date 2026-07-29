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Удары по Wildberries довели россиян до истерики: какой опасный ультиматум озвучен Путину

Мониторинг российских соцсетей показал, что после атак на склады Wildberries все больше россиян обвиняют власть в войне, хотя в то же время растет поддержка призывов к новым ударам по Украине

29 июля 2026, 13:35
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Клименко Елена

Удары по логистическим комплексам Wildberries в Московской и Тамбовской областях явились наиболее резонансной темой в российском информационном пространстве, опередив по количеству обсуждений даже атаки на нефтеперерабатывающие предприятия. Такие выводы содержатся в еженедельном мониторинге региональных соцсетей России, который подготовила общественная организация Join Ukraine.

Удары по Wildberries довели россиян до истерики: какой опасный ультиматум озвучен Путину

Фото: из открытых источников

Исследование охватило около 410 региональных Telegram-каналов и сообществ во "ВКонтакте" во всех федеральных округах РФ, включая временно оккупированные Крым, части Донецкой и Луганской областей. Анализ относится к периоду с 13 по 19 июля.

По данным аналитиков, наибольший резонанс среди россиян вызвали массированная атака беспилотников на Москву и область, удары по предприятиям "Газпром нефтехим Салават" и Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, а также атаки на два логистических центра Wildberries в Электростале и Котовске. По официальным оценкам, предварительный ущерб от последних превышает 50 млрд рублей.

Авторы мониторинга отмечают, что во многих открытых дискуссиях пользователи не доверяли официальным заявлениям Кремля, подвергали сомнению информацию о последствиях ударов и все чаще возлагали ответственность за войну и ее последствия на российские власти и лично президента Владимира Путина. Часть комментаторов напрямую связывала события с политикой Кремля, а не только с действиями Украины.  

В то же время, исследование зафиксировало противоречивые настроения в российском обществе. С одной стороны, все большее количество комментариев с призывами прекратить войну получают широкую поддержку. С другой – не меньшую популярность имеют сообщения с требованиями Кремля нанести "ударов возмездия" и усилить атаки по Украине. По мнению аналитиков, это свидетельствует об одновременном росте усталости от войны и радикализации части российского общества.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине специальный "зимний пакет" ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. По словам главы государства, такая помощь критически важна для защиты энергетической инфраструктуры от масштабных российских ударов в холодный сезон. Об этом Зеленский рассказал в интервью Axios.



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