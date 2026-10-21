Удари по Україні будуть зі ще страшнішими "прильотами": Ігнат попередив про нову перевагу ворога

Туман і щільна хмарність створюють додаткові труднощі для української авіації та окремих засобів протиповітряної оборони під час відбиття російських атак безпілотниками. Водночас навіть дрони, яким вдається подолати захист, можуть завдавати серйозної шкоди критичній інфраструктурі. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Фото: з відкритих джерел

За словами представника Повітряних сил, погодні умови безпосередньо впливають на застосування тих засобів ураження, для роботи яких потрібна хороша видимість. Через туман і хмари українським військовим доводиться діяти в складніших умовах.

"Сьогодні та авіації працювати доволі складно. Ви бачите погодні умови складні — це і туман, і хмари. Погана погода напряму впливає на ефективність використання тих засобів, які потребують видимості", — пояснив Ігнат.

Окрему загрозу становлять російські безпілотники, які все ж досягають визначених цілей. Як зазначив представник Повітряних сил, для завдання значних збитків критичній інфраструктурі не обов’язково, щоб до об’єкта долетіла велика кількість дронів.

Таким чином, несприятлива погода ускладнює протидію повітряним атакам, однак сама по собі не означає, що українська протиповітряна оборона не може працювати. Результат залежить від конкретних умов, типу засобів перехоплення та можливостей виявлення цілей.

На тлі російських атак питання захисту енергетичних та інших важливих об’єктів залишається особливо актуальним. Навіть за складних погодних умов важливо своєчасно виявляти повітряні загрози й мінімізувати можливі наслідки ударів.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська армія може спробувати наблизитися до великих українських міст, щоб посилити тиск на них і отримати можливість систематично завдавати ударів. Про такий сценарій розповів генерал-майор Сергій Кривонос, оцінюючи ймовірні плани противника на фронті.