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Удары по Украине будут с еще более страшными "прилетами": Игнат предупредил о новом преимуществе врага

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, как туман и облачность влияют на работу авиации и отдельных средств ПВО

21 октября 2026, 14:15
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Клименко Елена

Туман и плотная облачность создают дополнительные трудности украинской авиации и отдельных средств противовоздушной обороны во время отражения российских атак беспилотниками. В то же время даже дроны, которым удается преодолеть защиту, могут наносить серьезный вред критической инфраструктуре. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Удары по Украине будут с еще более страшными "прилетами": Игнат предупредил о новом преимуществе врага

Фото: из открытых источников

По словам представителя Воздушных сил, погодные условия оказывают непосредственное влияние на применение тех средств поражения, для работы которых нужна хорошая видимость. Из-за тумана и облаков украинским военным приходится действовать в более сложных условиях.

"Сегодня и авиации работать довольно сложно. Вы видите погодные условия сложные — это и туман, и облака. Плохая погода напрямую влияет на эффективность использования тех средств, которые нуждаются в видимости", — объяснил Игнат.

Отдельную угрозу представляют российские беспилотники, которые все же достигают определенных целей. Как отметил представитель Воздушных сил, для нанесения значительных убытков критической инфраструктуре не обязательно, чтобы до объекта долетело большое количество дронов.

Таким образом, неблагоприятная погода усугубляет противодействие воздушным атакам, однако сама по себе не означает, что украинская противовоздушная оборона не может работать. Результат зависит от конкретных условий, типа средств перехвата и возможностей обнаружения целей.

На фоне российских атак вопрос защиты энергетических и других важных объектов остается особенно актуальным. Даже в сложных погодных условиях важно своевременно выявлять воздушные угрозы и минимизировать возможные последствия ударов.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская армия может попытаться приблизиться к крупным украинским городам, чтобы усилить давление на них и получить возможность систематически наносить удары. О таком сценарии рассказал генерал-майор Сергей Кривонос, оценивая вероятные планы противника на фронте.



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