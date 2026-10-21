Удары по Украине будут с еще более страшными "прилетами": Игнат предупредил о новом преимуществе врага

Туман и плотная облачность создают дополнительные трудности украинской авиации и отдельных средств противовоздушной обороны во время отражения российских атак беспилотниками. В то же время даже дроны, которым удается преодолеть защиту, могут наносить серьезный вред критической инфраструктуре. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам представителя Воздушных сил, погодные условия оказывают непосредственное влияние на применение тех средств поражения, для работы которых нужна хорошая видимость. Из-за тумана и облаков украинским военным приходится действовать в более сложных условиях.

"Сегодня и авиации работать довольно сложно. Вы видите погодные условия сложные — это и туман, и облака. Плохая погода напрямую влияет на эффективность использования тех средств, которые нуждаются в видимости", — объяснил Игнат.

Отдельную угрозу представляют российские беспилотники, которые все же достигают определенных целей. Как отметил представитель Воздушных сил, для нанесения значительных убытков критической инфраструктуре не обязательно, чтобы до объекта долетело большое количество дронов.

Таким образом, неблагоприятная погода усугубляет противодействие воздушным атакам, однако сама по себе не означает, что украинская противовоздушная оборона не может работать. Результат зависит от конкретных условий, типа средств перехвата и возможностей обнаружения целей.

На фоне российских атак вопрос защиты энергетических и других важных объектов остается особенно актуальным. Даже в сложных погодных условиях важно своевременно выявлять воздушные угрозы и минимизировать возможные последствия ударов.

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