Удари по Києву стануть в рази небезпечнішими: розкрито новий страшний план Путіна

Під час однієї з наймасштабніших ракетно-дронових атак на Київ російські сили застосували новий тип баражуючого боєприпасу під назвою “Бандероль”. За даними медіа, цей засіб ураження здатний уражати цілі на відстані до 500 кілометрів і переносити бойову частину вагою приблизно до 150 кілограмів.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, розробка “Бандеролі” пов’язана з російським підприємством “Кронштадт”, яке перебуває під міжнародними санкціями. Саме ця компанія також виробляє безпілотний комплекс “Оріон”, який, імовірно, розглядається як один із основних носіїв нового боєприпасу. Крім того, російська сторона адаптує систему для застосування з ударних вертольотів Ми-28Н, розширюючи варіанти її використання.

Особливістю “Бандеролі” називають її підвищену маневровість. Боєприпас здатен виконувати різкіші повороти з меншим радіусом, ніж низка російських крилатих ракет, зокрема Х-101, 3М-14, 9М727 та Х-69. Попри це, загальна траєкторія польоту залишається подібною до класичних крилатих ракет.

За характеристиками, швидкість польоту може сягати близько 500 км/год, а як паливо використовується авіаційний гас. Це поєднання параметрів робить нову систему проміжною ланкою між безпілотними апаратами та крилатими ракетами.

Українська розвідка також зафіксувала у складі “Бандеролі” широкий набір іноземних компонентів. Серед них — китайський реактивний двигун Swiwin SW800Pro, японські акумулятори Murata, південнокорейські сервоприводи Dynamixel MX-64AR компанії Robotis, а також майже два десятки мікрочіпів, вироблених у США, Китаї, Швейцарії, Японії та Південній Кореї.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський провів несподівану телефонну розмову зі своїм колегою зі США Дональдом Трампом. Під час спілкування сторони домовилися про особисту зустріч на полях саміту G7. Водночас напередодні американський президент майже годину розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним, що викликало чимало запитань щодо подальшої позиції Вашингтону стосовно війни в Україні.