Во время одной из самых масштабных ракетно-дроновых атак на Киев российские силы применили новый тип боражирующего боеприпаса под названием "Бандероль". По данным медиа, это средство поражения способно поражать цели на расстоянии до 500 километров и переносить боевую часть весом примерно до 150 килограммов.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, разработка "Бандероли" связана с российским предприятием "Кронштадт", которое находится под международными санкциями. Именно эта компания также производит беспилотный комплекс Орион, который, вероятно, рассматривается как один из основных носителей нового боеприпаса. Кроме того, российская сторона адаптирует систему для применения по ударным вертолетам Ми-28Н, расширяя варианты ее использования.

Особенностью "Бандероли" называют ее повышенную маневровость. Боеприпас способен выполнять более резкие повороты с меньшим радиусом, чем ряд российских крылатых ракет, в том числе Х-101, 3М-14, 9М727 и Х-69. Несмотря на это, общая траектория полета остается похожей на классические крылатые ракеты.

По характеристикам скорость полета может достигать около 500 км/ч, а в качестве топлива используется авиационный керосин. Это сочетание параметров создает новую систему промежуточным звеном между беспилотными аппаратами и крылатыми ракетами.

Украинская разведка также зафиксировала в составе Бандероли широкий набор иностранных компонентов. Среди них – китайский реактивный двигатель Swiwin SW800Pro, японские аккумуляторы Murata, южнокорейские сервоприводы Dynamixel MX-64AR компании Robotis, а также почти два десятка микрочипов, производимых в США, Китае, Швейцарии, Японии и Южной Корее.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский провел неожиданный телефонный разговор со своим коллегой из США Дональдом Трампом. В ходе общения стороны договорились о личной встрече на полях саммита G7. В то же время, накануне американский президент почти час разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным, что вызвало немало вопросов относительно дальнейшей позиции Вашингтона относительно войны в Украине.