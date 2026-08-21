Удари Києва по російських кораблях призведуть до страшних наслідків: розкрито приголомшливі деталі

Україна активізувала удари по суднах, пов’язаних із Росією, у Чорному та Азовському морях. Використання сучасних безпілотних технологій дозволяє українським силам завдавати точних ударів на значних відстанях. Через це Росія змушена посилювати захист свого торгового флоту та залучати додаткові ресурси для протидії дронам, пише Politico.

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Видання зазначає, що нова тактика України може мати наслідки далеко за межами російсько-української війни, оскільки створює додаткові ризики для міжнародного судноплавства та може спровокувати нову гонку озброєнь на морі.

За даними видання, на початку липня українські безпілотники почали майже щодня атакувати торгові судна, пов’язані з Росією. Раніше українські сили вже завдавали ударів по окремих суднах "тіньового флоту" у Середземному морі, а також по російських нафтових об’єктах і терміналах. Однак цього разу масштаби кампанії суттєво зросли.

Особливо показовим став один із періодів, коли, за наведеними у матеріалі даними, протягом 12 днів у Чорному та Азовському морях було уражено 172 судна. Українська сторона також заявляла про атаки на 15 російських суден "тіньового флоту" — танкери та суховантажі.

Кампанія українських Сил безпілотних систем отримала назву "МоЛОЧКа". У Politico зазначають, що ці атаки стали серйозним сигналом для Москви. Росія була змушена перекидати операторів безпілотників із інших напрямів для охорони торгових суден.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомляв, що РФ залучила до 200 груп операторів дронів для захисту свого флоту. Крім того, російські танкери почали оснащувати засобами протидії безпілотникам.

Водночас Politico попереджає про ширші ризики. У зоні потенційної небезпеки можуть опинитися судна, які не мають стосунку ні до Росії, ні до України. Навіть за високої точності українських атак залишається ризик помилкового ураження, а Москва може навмисно розширити використання дронів проти цивільного судноплавства.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна намагається отримати дозвіл на застосування безпілотників із системою Starlink для ударів по російських балістичних ракетних комплексах на відстані до 200 кілометрів від українського кордону. За даними Financial Times, для реалізації такого сценарію необхідна згода Ілона Маска.