Удары Киева по российским кораблям приведут к страшным последствиям: раскрыты потрясающие детали

Украина активизировала удары по судам, связанным с Россией, в Черном и Азовском морях. Использование современных беспилотных технологий позволяет украинским силам наносить точные удары на значительных расстояниях. Поэтому Россия вынуждена усиливать защиту своего торгового флота и привлекать дополнительные ресурсы для противодействия дронам , пишет Politico.

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Издание отмечает, что новая тактика Украины может иметь последствия за пределами российско-украинской войны, поскольку создает дополнительные риски для международного судоходства и может спровоцировать новую гонку вооружений на море.

По данным издания, в начале июля украинские беспилотники начали почти каждый день атаковать торговые суда, связанные с Россией. Ранее украинские силы уже наносили удары по отдельным судам "теневого флота" в Средиземном море, а также по российским нефтяным объектам и терминалам. Однако в этот раз масштабы кампании существенно выросли.

Особенно показательным стал один из периодов, когда, по приведенным в материале данным, в течение 12 дней в Черном и Азовском морях были поражены 172 судна. Украинская сторона также заявляла об атаках на 15 российских судов "теневого флота" — танкеры и сухогрузы.

Кампания украинских Сил беспилотных систем получила название "МОЛОЧКА". В Politico отмечают, что эти атаки стали серьезным сигналом для Москвы. Россия была вынуждена опрокидывать операторов беспилотников по другим направлениям для охраны торговых судов.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди сообщал, что РФ привлекла к 200 группам операторов дронов для защиты своего флота. Кроме того, российские танкеры начали оснащаться средствами противодействия беспилотникам.

В то же время Politico предупреждает о более широких рисках. В зоне потенциальной опасности могут оказаться суда, не имеющие отношения ни к России, ни к Украине. Даже при высокой точности украинских атак остается риск ошибочного поражения, а Москва может намеренно расширить использование дронов против гражданского судоходства.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина пытается получить разрешение на применение беспилотников с системой Starlink для ударов по российским баллистическим ракетным комплексам на расстоянии до 200 километров от украинской границы. По данным Financial Times, для реализации такого сценария необходимо согласие Илона Маска.