Удар у тил ворога: ЗСУ розгромили командні пункти РФ

Сили оборони України завдали серії точкових ударів по важливих об’єктах російських військ у місті Селидове, розташованому приблизно за 15 км від Покровську. Про результати операції повідомили у Десантно-штурмових військах Збройних сил України.

Вибух. Фото: з відкритих джерел

За інформацією військових, операцію провели підрозділи 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ разом із Силами безпілотних систем ЗСУ. Безпосередні удари по визначених цілях виконали оператори Middle Strike 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis.

У результаті атаки підтверджено ураження трьох важливих об’єктів російських окупаційних військ. Зокрема, під удар потрапив пункт тимчасової дислокації підрозділу безпілотників, який, за попередніми даними, використовувався в інтересах 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. Саме цей підрозділ російське командування активно залучає до штурмів у районі Покровська з кінця 2025 року.

Також українські сили уразили пункт управління загону "Зевс" 8-го окремого батальйону безпілотних систем 2-ї загальновійськової армії РФ. У будівлі, де розташовувався штаб, перебував особовий склад противника.

Ще однією ціллю став пункт тимчасової дислокації та командний пункт 1-го мотострілецького батальйону 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ. За даними українських військових, солдатів і офіцерів командування батальйону розміщували на території місцевого готельного комплексу.

Наразі точні втрати російських військ уточнюються. У ЗСУ наголошують, що знищення цих об’єктів серйозно ускладнює координацію ворожих підрозділів безпілотників та управління російськими силами у Покровській агломерації.

