Силы обороны Украины нанесли серию точечных ударов по важным объектам российских войск в городе Селидово, расположенном примерно в 15 км от Покровска. О результатах сделки сообщили в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.

Взрыв. Фото: из открытых источников

По информации военных, операцию провели подразделения 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ вместе с силами беспилотных систем ВСУ. Непосредственные удары по определенным целям нанесли операторы Middle Strike 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis.

В результате атаки подтверждено поражение трех важных объектов российских оккупационных войск. В частности, под удар попал пункт временной дислокации подразделения беспилотников, которое, по предварительным данным, использовалось в интересах 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ. Именно это подразделение российское командование активно вовлекает в штурмы в районе Покровска с конца 2025 года.

Также украинские силы поразили пункт управления отряда Зевс 8-го отдельного батальона беспилотных систем 2-й общевойсковой армии РФ. В здании, где размещался штаб, находился личный состав противника.

Еще одной целью стал пункт временной дислокации и командный пункт 1-го мотострелкового батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ. По данным украинских военных, солдат и офицеров командование батальона размещали на территории местного гостиничного комплекса.

В настоящее время точные потери российских войск уточняются. В ВСУ отмечают, что уничтожение этих объектов серьезно усложняет координацию вражеских подразделений беспилотников и управление российскими силами в Покровской агломерации.

