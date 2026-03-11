logo

Удар в тыл врага: ВСУ разгромили командные пункты РФ
Удар в тыл врага: ВСУ разгромили командные пункты РФ

Украинские дроны атаковали ключевые объекты российских войск в Селидово - под ударом оказались штабы и база БПЛА

11 марта 2026, 13:59
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Силы обороны Украины нанесли серию точечных ударов по важным объектам российских войск в городе Селидово, расположенном примерно в 15 км от Покровска. О результатах сделки сообщили в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.

Удар в тыл врага: ВСУ разгромили командные пункты РФ

Взрыв. Фото: из открытых источников

По информации военных, операцию провели подразделения 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ вместе с силами беспилотных систем ВСУ. Непосредственные удары по определенным целям нанесли операторы Middle Strike 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis.

В результате атаки подтверждено поражение трех важных объектов российских оккупационных войск. В частности, под удар попал пункт временной дислокации подразделения беспилотников, которое, по предварительным данным, использовалось в интересах 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ. Именно это подразделение российское командование активно вовлекает в штурмы в районе Покровска с конца 2025 года.

Также украинские силы поразили пункт управления отряда Зевс 8-го отдельного батальона беспилотных систем 2-й общевойсковой армии РФ. В здании, где размещался штаб, находился личный состав противника.

Еще одной целью стал пункт временной дислокации и командный пункт 1-го мотострелкового батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ. По данным украинских военных, солдат и офицеров командование батальона размещали на территории местного гостиничного комплекса.

В настоящее время точные потери российских войск уточняются. В ВСУ отмечают, что уничтожение этих объектов серьезно усложняет координацию вражеских подразделений беспилотников и управление российскими силами в Покровской агломерации.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 11 марта неизвестные атаковали временно оккупированный Мариуполь, а также ряд российских городов. После обстрела произошли пожары.




Источник: https://t.me/corps7DSHV/1188
