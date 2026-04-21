Удар тритонною авіабомбою по місту: прикордонники показали наслідки знищення цілого кварталу

У мережі з'явилися жахливі кадри наслідків застосування російськими окупантами надпотужного авіаційного озброєння по житловій забудові Донеччини. Безпілотники підрозділу "Фенікс", що входить до складу прикордонної бригади "Помста", задокументували момент та результати влучання тритонної авіабомби у місті Костянтинівка.

Скриншот з відео підрозділу "Фенікс"

На оприлюдненому відео видно, що потужність вибуху не залишила шансів на вціління цивільній інфраструктурі. Наслідки удару шокують своїми масштабами.

"Цілий квартал багатоповерхівок знесло до фундаменту", — констатують прикордонники, описуючи руйнування в одному з районів міста.

Представники ДПСУ наголошують, що подібна жорстокість є показовою для дій країни-агресора, яка свідомо обирає тактику "випаленої землі".

"У цьому вся сутність путінської Росії, яка вміє виключно руйнувати", — підкреслили у підрозділі "Помста".

Такі дії окупантів вкотре підтверджують, що ворог використовує максимально руйнівну зброю для терору мирного населення та повного знищення українських міст. Наразі інформація про постраждалих унаслідок цього конкретного удару уточнюється.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські пропагандистські ресурси поширюють інформацію про нанесення потужного авіаудару нібито по позиціях української 21-ї окремої механізованої бригади. Згідно з повідомленнями каналу SHOT, окупаційним військам нібито вдалося виявити та знищити командний пункт підрозділу, розташований у лісовій місцевості неподалік села Мала Рибиця Сумської області.