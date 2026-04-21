Удар трехтонной авиабомбой по городу: пограничники показали последствия уничтожения целого квартала
Удар трехтонной авиабомбой по городу: пограничники показали последствия уничтожения целого квартала

Суть врага — только уничтожать: в ГПСУ обнародовали кадры стирания с земли многоэтажек в Константиновке

21 апреля 2026, 14:49
Недилько Ксения

В сети появились ужасающие кадры последствий применения российскими оккупантами сверхмощного авиационного вооружения по жилой застройке Донбасса. Беспилотники подразделения Феникс, входящего в состав пограничной бригады Месть, задокументировали момент и результаты попадания трехтонной авиабомбы в городе Константиновка.

Скриншот из видео подразделения "Феникс"

Скриншот из видео подразделения "Феникс"

На обнародованном видео видно, что мощность взрыва не оставила шансов на осуществление гражданской инфраструктуры. Последствия удара шокируют своими масштабами.

"Целый квартал многоэтажек снесло в фундамент", — констатируют пограничники, описывая разрушения в одном из районов города.

Представители ГПСУ отмечают, что подобная жестокость показательна для действий страны-агрессора, сознательно выбирающей тактику "выжженной земли".

"В этом суть путинской России, умеющей исключительно разрушать", — подчеркнули в подразделении "Месть".

Такие действия окупантов в очередной раз подтверждают, что враг использует максимально разрушительное оружие для террора мирного населения и полного уничтожения украинских городов. Пока информация о пострадавших в результате этого конкретного удара уточняется.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские пропагандистские ресурсы распространяют информацию о нанесении мощного авиаудара якобы по позициям украинской 21-й отдельной механизированной бригады. Согласно сообщениям канала SHOT, оккупационным войскам якобы удалось обнаружить и уничтожить командный пункт подразделения, расположенный в лесной местности недалеко от села Малая Рыбица Сумской области.                                         



