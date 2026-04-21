Удар трехтонной авиабомбой по городу: пограничники показали последствия уничтожения целого квартала

В сети появились ужасающие кадры последствий применения российскими оккупантами сверхмощного авиационного вооружения по жилой застройке Донбасса. Беспилотники подразделения Феникс, входящего в состав пограничной бригады Месть, задокументировали момент и результаты попадания трехтонной авиабомбы в городе Константиновка.

Скриншот из видео подразделения "Феникс"

На обнародованном видео видно, что мощность взрыва не оставила шансов на осуществление гражданской инфраструктуры. Последствия удара шокируют своими масштабами.

"Целый квартал многоэтажек снесло в фундамент", — констатируют пограничники, описывая разрушения в одном из районов города.

Представители ГПСУ отмечают, что подобная жестокость показательна для действий страны-агрессора, сознательно выбирающей тактику "выжженной земли".

"В этом суть путинской России, умеющей исключительно разрушать", — подчеркнули в подразделении "Месть".

Такие действия окупантов в очередной раз подтверждают, что враг использует максимально разрушительное оружие для террора мирного населения и полного уничтожения украинских городов. Пока информация о пострадавших в результате этого конкретного удара уточняется.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские пропагандистские ресурсы распространяют информацию о нанесении мощного авиаудара якобы по позициям украинской 21-й отдельной механизированной бригады. Согласно сообщениям канала SHOT, оккупационным войскам якобы удалось обнаружить и уничтожить командный пункт подразделения, расположенный в лесной местности недалеко от села Малая Рыбица Сумской области.