Російські війська продовжують вдосконалювати методи повітряних атак, цілячись у захисників українського неба. Як повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, "Шахед з онлайн-керуванням знову атакував об’єкт ППО". Водночас експерт зауважив, що з міркувань безпеки "не може розповісти усі подробиці" цього інциденту.

Мобільна вогнева група. Ілюстративне фото

Зважаючи на зростання небезпеки, Бескрестнов звернувся до українських військових із закликом діяти максимально проактивно. Він зазначив, що просить всіх, хто задіяний у ППО, не чекати на накази командування, а також аналізувати ситуацію та думати. За його даними, наразі алгоритм противника такий:

"Спочатку пролітаючий Шахед або Гербера проводить розвідку об'єкта ППО", з'ясовуючи, чи перебуває комплекс у статичному положенні та з якою регулярністю він переміщується. "Потім застосовується тактика подвійного удару", під час якої один безпілотник бере на себе увагу та викликає вогонь, а "інша ціль в цей момент атакує об'єкт".

Для протидії таким пасткам військовим радять суворо дотримуватися правил маскування, регулярно маневрувати та уважно відстежувати маршрути ворожих розвідувальних безпілотників. Експерт наголосив, що під час бойової роботи розрахунку "хтось обов'язково поруч повинен дивитися на Віраж на наявність інших цілей поруч". Також він закликав захисників не відкривати вогонь без нагальної потреби, щоб передчасно "не видавати позиції". Бескрестнов резюмував своє звернення нагадуванням про головний пріоритет: "техніка — це лише залізо, бережіть своє життя".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації (СВР РФ) виступила із черговою порцією звинувачень на адресу Києва та його європейських партнерів. За твердженням російського відомства, українська влада прагне за будь-яку ціну "демонструвати Європі збереження бойового потенціалу ЗСУ та їх здатності завдавати шкоди економіці Росії".



