logo

BTC/USD

76820

ETH/USD

2118.3

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Удар по украинской ПВО: какую хитрость придумал враг, чтобы уничтожать экипажи военных
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар по украинской ПВО: какую хитрость придумал враг, чтобы уничтожать экипажи военных

Враг охотится на украинскую противовоздушную оборону: Сергей Бескрестнов раскрыл алгоритм атак российских дронов

19 мая 2026, 15:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские войска продолжают совершенствовать методы воздушных атак, целясь в защитников украинского неба. Как сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов, "Шахед с онлайн-управлением снова атаковал объект ПВО". В то же время эксперт отметил, что из соображений безопасности "не может рассказать все подробности" этого инцидента.

Удар по украинской ПВО: какую хитрость придумал враг, чтобы уничтожать экипажи военных

Мобильная огневая группа. Иллюстративное фото

Учитывая рост опасности, Бескрестнов обратился к украинским военным с призывом действовать максимально проактивно. Он отметил, что просит всех, кто задействован в ПВО, не ждать приказов командования, а также анализировать ситуацию и думать. По его данным, сейчас алгоритм противника таков:

  1. "Сначала пролетающий Шахед или Гербера проводит разведку объекта ПВО", выясняя, находится ли комплекс в статическом положении и с какой регулярностью он перемещается.
  2. "Потом применяется тактика двойного удара", во время которой один беспилотник принимает на себя внимание и вызывает огонь, а "другая цель в этот момент атакует объект".

Для противодействия таким ловушкам военным советуют строго соблюдать правила маскировки, регулярно маневрировать и внимательно отслеживать маршруты вражеских разведывательных беспилотников. Эксперт подчеркнул, что во время боевой работы расчета "кто-то обязательно рядом должен смотреть на Вираже на наличие других целей рядом". Также он призвал защитников не открывать огонь без необходимости, чтобы преждевременно "не выдавать позиции". Бескрестнов резюмировал свое обращение напоминанием о главном приоритете: "техника — это только железо, берегите свою жизнь".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР РФ) выступила с очередной порцией обвинений в адрес Киева и его европейских партнеров. По утверждению российского ведомства, украинские власти стремятся любой ценой "демонстрировать Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб экономике России".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости