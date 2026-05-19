Удар по украинской ПВО: какую хитрость придумал враг, чтобы уничтожать экипажи военных

Российские войска продолжают совершенствовать методы воздушных атак, целясь в защитников украинского неба. Как сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов, "Шахед с онлайн-управлением снова атаковал объект ПВО". В то же время эксперт отметил, что из соображений безопасности "не может рассказать все подробности" этого инцидента.

Мобильная огневая группа. Иллюстративное фото

Учитывая рост опасности, Бескрестнов обратился к украинским военным с призывом действовать максимально проактивно. Он отметил, что просит всех, кто задействован в ПВО, не ждать приказов командования, а также анализировать ситуацию и думать. По его данным, сейчас алгоритм противника таков:

"Сначала пролетающий Шахед или Гербера проводит разведку объекта ПВО", выясняя, находится ли комплекс в статическом положении и с какой регулярностью он перемещается. "Потом применяется тактика двойного удара", во время которой один беспилотник принимает на себя внимание и вызывает огонь, а "другая цель в этот момент атакует объект".

Для противодействия таким ловушкам военным советуют строго соблюдать правила маскировки, регулярно маневрировать и внимательно отслеживать маршруты вражеских разведывательных беспилотников. Эксперт подчеркнул, что во время боевой работы расчета "кто-то обязательно рядом должен смотреть на Вираже на наличие других целей рядом". Также он призвал защитников не открывать огонь без необходимости, чтобы преждевременно "не выдавать позиции". Бескрестнов резюмировал свое обращение напоминанием о главном приоритете: "техника — это только железо, берегите свою жизнь".

