Удар по Сумах: поранено 16-річного підлітка внаслідок влучання в адмінбудівлю ТЦК

Ворожий безпілотник поцілив у будівлю в Сумах: підлітка госпіталізовано з пораненням

18 березня 2026, 11:24
Недилько Ксения

Зранку 18 березня російські окупаційні війська здійснили атаку на Сумську громаду, використавши ударний безпілотник. Ціллю ворога стала адміністративна споруда в одному з районів міста.

Обстріл ТЦК в Сумах. Фото: місцеві ЗМІ

Очільник міської військової адміністрації Олег Григоров о 10:47 поінформував про наслідки обстрілу: "Ворог атакував ударним БпЛА адміністративну будівлю у Зарічному районі Сум". На жаль, внаслідок вибуху постраждала цивільна особа.

За даними офіційних джерел, травми отримав хлопець, який у момент прильоту перебував неподалік місця влучання. "16-річний хлопець перебував поблизу місця влучання. З пораненням його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу", — зазначив Григоров.

Місцеві медіа та пабліки повідомляють, що під удар потрапила будівля місцевого територіального центру комплектування (ТЦК). Наразі спеціальні служби продовжують огляд місця події, оскільки "інформація щодо постраждалих та інших наслідків удару уточнюється".

Пізніше очільник ОВА опублікував жахливе фото з наслідками атаки та написав: "Хлопець перебував на цій зупинці громадського транспорту у момент російської атаки

Попередньо – неважкі поранення, загрози його життю немає. Лікарі надають необхідну допомогу".

Удар по Сумах: поранено 16-річного підлітка внаслідок влучання в адмінбудівлю ТЦК - фото 2

Влада закликає мешканців бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки загроза атак дронами-камікадзе залишається високою.

У Сумській МВА не підтверджують удар саме по ТЦК, а пишуть, що ворог атакував БпЛА невстановленого типу адміністративну будівлю.

"Внаслідок удару постраждали люди, які перебували на зупинці громадського транспорту. Серед потерпілих — дитина 16 років. Травмованого підлітка госпіталізовано. Ще одна поранена жінка доставлена до лікарні. У дворі 2 житлових багатоповерхівок, розташованих поруч, вибито вікна та балконні блоки", – зазначають у МВА.

Інформація оновлюється.



