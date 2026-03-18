Удар по Сумам: ранен 16-летний подросток в результате попадания в админздание ТЦК

Утром 18 марта российские оккупационные войска совершили атаку на Сумскую общину, использовав ударный беспилотник. Целью неприятеля стало административное сооружение в одном из районов города.

Обстрел ТЦК в Сумах. Фото: местные СМИ

Глава городской военной администрации Олег Григоров в 10:47 проинформировал о последствиях обстрела: "Враг атаковал ударным БпЛА административное здание в Заречном районе Сум". К сожалению, в результате взрыва пострадало гражданское лицо.

По данным официальных источников, травмы получил парень, который в момент прилета находился недалеко от места попадания. "16-летний парень находился вблизи места попадания. С ранением его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь", — отметил Григоров.

Местные медиа и паблики сообщают, что под удар попало здание местного территориального центра комплектования (ТЦК). В настоящее время специальные службы продолжают осмотр места происшествия, поскольку "информация о пострадавших и других последствиях удара уточняется".

Позже глава ОВА опубликовал ужасное фото с последствиями атаки и написал: "Парень находился на этой остановке общественного транспорта в момент российской атаки.

Предварительно – нетяжелые ранения, угрозы его жизни нет. Врачи оказывают необходимую помощь".

Власти призывают жителей осторожничать и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку угроза атак дронами-камикадзе остается высокой.

В Сумской ГВА не подтверждают удар именно по ТЦК, а пишут, что враг атаковал БпЛА неустановленного типа административное здание.

"В результате удара пострадали люди, находившиеся на остановке общественного транспорта. Среди пострадавших – ребенок 16 лет. Травмированный подросток госпитализирован. Еще одна раненая женщина доставлена в больницу. Во дворе 2 жилых многоэтажек, расположенных рядом, выбиты окна и балконные блоки", – отмечают в ГВА.

Информация обновляется.